我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯成為作家。（圖／聯經出版）

許瑋甯今（6）日現身個人新著作《寫進時間的故事》記者會，這部作品集結了她長達十載的心情點滴，不僅記錄了日常私語與夢境，更包含過往角色的心路歷程。許瑋甯說她連學生時期傳的紙條都還留著，被問到有沒有楊丞琳？她面露尷尬，「私下再說！」個性念舊的許瑋甯透露，至今仍保留著求學時期的傳紙條回憶，被問到有沒有跟楊丞琳相關的？她面露尷尬說，「私下再聊。」許瑋甯和楊丞琳曾是閨密，和小鬼以及另外2名同學組成華岡五人幫，但就在她和楊丞琳的前男友邱澤結婚後，楊丞琳偷偷取消關注她，但實際狀況兩人都並未正面回應。當被問及若能跨越時空，想對十年前的自己說些什麼？許瑋甯真情流露地表示，希望能叮嚀當時的自己：「面對所愛的人，要再多主動付出一些，務必讓對方感受到那份真切的在乎。」她自認個性執著且追求完美，凡事總要竭盡全力、甚至撞得頭破血流才肯罷休，因此人生中鮮少留下懊悔，唯獨在情感表達上希望能更勇敢。在整理這十年的文字時，許瑋甯驚訝地發現，雖然跨越了漫長歲月，但內心的煩惱與在意的事情其實大同小異。她笑說，那些令自己不快的事物似乎總在循環，反映出內心最真實的堅持。談及溫馨的家庭生活，許瑋甯分享了兒子的成長近況。她提到孩子目前已學會扶著支撐物站立，且每次成功站起都會回頭尋求她的肯定，每天都會去公園散步，現在兒子在睡前特別黏她，而白天則由邱澤陪玩。除了作家身分，許瑋甯今年更正式跨足幕後擔任經紀人。她透露年後將有新動向，目前旗下已有三位女藝人，且多為大眾熟悉的熟面孔，男藝人部分則還在洽談中。從形象照設計到接洽戲約，她都親力親為參與決策。許瑋甯強調，她不希望以「老闆」自居，而是期許自己成為藝人衝刺時最堅實的後盾與夥伴，目前仍持續在各項會議中學習，期待未來能帶領團隊在演藝圈創造更多可能性。