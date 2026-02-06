我是廣告 請繼續往下閱讀

台中榮民總醫院「廠商代開刀」爭議出現重大進展。先前院方調查認定僅有廠商進入手術室、並未實際動刀，如今卻有手術影片流出，清楚拍下疑似無照醫材廠商人員站上手術台操作器械畫面，與院方原先說法出現明顯落差。檢調因此加速偵辦，台中地檢署今（6）日聲請羈押涉案醫師與醫材商，雖最終裁定交保，但檢方當庭提起抗告，案情急轉直下。據了解，涉案醫生包括知名的腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅、微創性神經外科醫師鄭文郁，以及一名陳姓醫材廠商，遭檢方依違反《醫師法》偵辦並聲請羈押。台中地院審理後，裁定兩名醫師各以100萬元交保、陳姓醫材商50萬元交保，3人均限制住居、出境及出海；檢方認為仍有串證、滅證疑慮，當庭提出抗告。本案源於媒體揭露，台中榮總神經外科多名醫師疑在病患麻醉狀態下，讓未具醫師資格的醫材廠商人員站上手術台，實際操作內視鏡等醫療器械，而醫師本人卻未穿著無菌手術服，僅在一旁觀看。院方先前完成內部調查後，僅認定有「私自帶廠商進入手術室」的管理疏失，查無實際執刀情形，因此對相關醫師各記申誡一次，引發外界質疑輕縱。然而，一段拍攝於2023年的手術影片曝光，畫面中可見疑似醫材廠商人員實際操作手術器械，與院方先前「未動刀」的結論形成強烈反差，也成為檢調介入的重要關鍵證據。衛福部長石崇良也公開指出，該案已涉及密醫行為、醫院管理疏失、醫療安全以及健保申報等多重問題，將由衛福部主導成立專案小組全面調查。面對爭議擴大，台中榮總於1月18日緊急召開院部會議，決議即日起暫停3名涉案醫師的手術業務，其中2人免兼主管職務，神經醫學中心主任則由業務副院長代理，相關行政與醫療責任將靜待外部調查結果釐清。院方也強調，會另行安排代理醫師，確保病患權益不受影響。台中榮總進一步表示，近日看到較完整的手術影片後，已確認楊孟寅與鄭文郁確實違法讓廠商進入手術禁區並執行手術，因此已立即停止兩人手術業務，並移送考績會從重處分。院方坦言，少數醫師違規已造成社會不安，對此深表歉意，並感謝檢舉人與主管機關的介入，後續已全面強化手術室管理SOP、建立即時通報機制，同時保護吹哨者，避免類似事件重演。台中市衛生局則指出，若查證屬實，無照行醫的密醫最高可處5年有期徒刑，醫療機構情節重大者，最重可廢止開業執照；而放任密醫執刀的醫師，除面臨高額罰鍰外，也可能遭廢止醫師證書。