▲林佳辰（右）和二姊米安屬於相愛相殺的相處模式。（圖／米安IG@neri.0_0.zzz）

▲林佳辰為Ozone創作、歌唱和門面擔當，出道未滿2年，即和5名戰友周祖安、黃文廷、周子翔、林煥鈞、李哲言站上台北小巨蛋開唱。（圖／林佳辰IG＠summer06_05）

25歲林佳辰（Summer、阿辰）為男團Ozone創作、歌唱和門面擔當，出道未滿2年，即和5名戰友周祖安、黃文廷、周子翔、林煥鈞、李哲言站上台北小巨蛋開唱，林佳辰入伍前推出新歌〈都不難過了，好嗎？〉，目前正在軍中服4個月的兵役，《NOWNEWS今日新聞》訪問到他的網美姊姊米安，她透露，弟弟要去部隊報到當天，全家只有爸爸最擔心，還在車站上演「朱自清的背影」，足見父子情深。林佳辰上個月30日入伍，將服滿4個月的常備兵役軍事訓練，他的二姊米安接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，弟弟準備去部隊報到當天，媽媽因為工作缺席，由爸爸載他到鶯歌車站搭車。米安笑說，林佳辰去當兵，姊姊們和媽媽都很淡定，「只有我爸爸超級捨不得，好幾天前就在感傷兒子長大要入伍了...」送行當天，父親更是依依不捨，現場彷彿上演作家朱自清散文代表作〈背影〉的畫面，「只差沒去買橘子給兒子！」此外，米安表示，弟弟和爸爸後來都有分享，當天很多O.A.O.（Ozone粉絲暱稱）特別到鶯歌車站替林佳辰送行，讓弟弟很感動，「都是熟面孔讓他很安心。」林佳辰從男團選秀節目《原子少年》發跡，有「天選之人」、「顏值天花板」、「鶯歌偶像」等封號，他自節目畢業後被索尼音樂簽下，組成團體Ozone正式出道，入行至今3年5個月，隨團體發行過1張迷你專輯、1張正規專輯，個人Solo發表3首單曲，近期更跨足戲劇領域，參演劇集《那些你不知道的我》，人氣持續累積。綽號：阿辰、夏夏、ending妖精生日：2000年6月5日學歷：黎明技術學院表演藝術科出生地：新北市鶯歌星座：雙子座身高：180公分體重：約64公斤經歷：2018年「璀璨之星」花樣少男組亞軍2022年《原子少年》第一季人氣團第二名作品：〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉〈貝貝我不會再耍廢了〉〈都不難過了，好嗎？〉