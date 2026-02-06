我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年高雄市長選舉提前點燃戰火，民眾黨主席黃國昌近日直言，前主席柯文哲將親自南下拓展聲量與影響力，藍白合作的最大戰略目標就是「打下高雄」；國民黨高雄市長參選人柯志恩也隨即表態，「藍白一定要合」，才能在高雄勝選。對此，資深媒體人王淺秋斷言，柯志恩正走在勝選的路上，更狠酸賴瑞隆沒什麼知名度，魅力也不足。王淺秋5日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，打從賴瑞隆在民進黨初選提名戰出線後，她就曾表態，柯志恩正在往勝選的路上走，因為賴是個沒什麼魅力的人，而這件事幾乎已經成了藍綠白的共識，賴甚至連基本知名度都不足，幾乎是靠兒子的霸凌事件才被人記得。王淺秋進一步指出，賴瑞隆在立法院的存在感極低，不僅沒有亮眼的問政表現，也鮮少提出具代表性的法案，唯一讓外界留下印象的畫面，竟是偷偷從議場角落衝出來追著罵柯志恩，這成了他少數被記住的片段，「是一件多麼可悲的事情」。王淺秋也提到，賴瑞隆日前在臉書發文寫下「想念菊姐」，一度引發外界誤會，以為陳菊不在了，鬧出一陣軒然大波。她形容，賴這樣的舉動像是在「喊家長」，因為沒人挺、被欺負，才會懷念陳菊仍在政壇呼風喚雨的時代。不過，王淺秋認為，即便陳菊真的出面助陣，效果恐怕也有限，她回顧陳菊過去在輔選陳其邁時也曾吞敗，加上其政治影響力早已不如全盛時期，在賴瑞隆本身條件偏弱的情況下，「陳菊恐怕也無力回天」，這一點在政壇幾乎形成共識。