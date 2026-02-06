我是廣告 請繼續往下閱讀

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，國泰近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的「詐騙關鍵字」略有不同。根據統計，國泰世華銀行2025年前7月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有3個，包括「買高價資產（如黃金等）、裝潢及借貸」；國泰人壽則常接獲「買黃金、買房、帳戶被監管」3個詐騙關鍵字，並提醒民眾如遇常見的詐騙關鍵字，務必提高警覺，並盡速撥打各客服專線或165專線求助，避免掉入詐騙圈套，守護自身財產安全。根據警政署最新統計，2025年1至7月國泰世華銀行臨櫃成功攔阻詐騙案件逾1400件，為民眾守護新台幣11.2億元。詐騙關鍵字尤以「買黃金、裝潢款、借貸」占最多，舉例有1名客戶至分行欲提領46萬元，聲稱為老屋裝修款，並表示將有工人到家收款。然而，客戶卻無法提供報價單、裝修照片，亦不記得家人或師傅聯絡方式，說詞反覆不一。所幸經行員細心關懷並檢視交易紀錄，發現客戶一周前已提領45萬元，便立即通報警方，警方到場後協助聯繫該客戶家屬，確認家中並無裝修工程，並發現為假投資詐騙，成功阻止詐騙發生，避免重大財損。後續並已啟動聯行關懷機制，展現銀行與公部門緊密合作，共同守護民眾財產安全。同為警政署統計，國泰人壽2025年1月至11月共阻詐179件、金額逾1.39億元。從國壽攔阻案件分析，前3大詐騙樣態依序為「假投資、假交友、假檢警」。以「假投資」詐騙案件為例，客服人員在保戶臨櫃辦理解約846萬元時，敏銳察覺「購買黃金並於虛擬平台交易」的異常行為，立即啟動關懷並協助報警，成功阻止詐騙。另外，「假交友」案例則揭示詐騙集團利用「網路交友＋投資」雙重手法，保戶原欲再投入270萬元，經客服人員與警方合力勸阻，避免損失擴大；「假檢警」案件中，詐騙集團假冒檢警要求解約所有保單，第一線客服人員與警方聯手，終止解約流程，守住保戶退休金。為因應持續變化的詐騙犯罪樣態，國泰世華銀行依循行政院「打擊詐欺策略行動綱領」架構發展阻詐藍圖，橫跨4大構面「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」。其中「科技盾」以AI打造詐騙偵測模組，除於內部強化預警機制外，更以產業共好角度，邀請7家金融同業及機構一同運用突破性「聯合學習」技術推行「金融盾」專案，期望在共同交流各家防詐態樣下，奠定跨行防詐的基礎。同時，為提前預防客戶受詐，率先將大數據與AI技術導入防詐領域，建置「受詐監測模型」，透過客戶行為與交易特徵計算受詐風險值，準確率達8成，還延伸至服務據點關懷與電訪，提升受詐攔阻率，更響應政府防詐政策，於去年9月推出「保單指定聯絡人機制」，申辦人數已突破2000人，12月導入刑事局潛在被害人資料與共享集團受詐客戶名單，協助第一線客服人員精準辨識客戶是否為受詐被害人。