陳見賢：將以具體政策與治理成果，帶領新竹縣穩健前行

徐欣瑩：領表是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待

新竹縣長楊文科年底將卸任，藍營內部有現任副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩相爭，綠營人選雖未定，但以竹北市長鄭朝方的參選機會最高。新竹縣雖長期藍大於綠，不過若藍營分裂，選情自然對綠營有利。今（6）日是國民黨縣長初選領表最後一日，陳見賢今天已委由發言人田芮熙代為領表，徐欣瑩也同樣派人領表。陳見賢表示，此次參選延續多年縣政治理經驗，將以具體政策與治理成果為基礎，帶領新竹縣穩健前行。他指出，過去多年在縣政團隊中，持續推動交通建設、產業發展、文化教育及智慧治理等面向，累積行政執行與跨局處整合經驗。本次投入初選，將以「政策落地、治理延續」為核心方向，提出下一階段發展藍圖。陳見賢舉例，在民生照顧面向，將強化智慧科技導入長期照顧體系，推動智慧穿戴輔具應用，在交通建設方面，未來將持續優化公共運輸服務，特別是環狀與幹線公車路網的串聯與提升，透過路線整併、班距優化與轉乘效率強化，改善通勤便利性，在產業與城市治理層面，將延續推動智慧產業布局，強化AI應用於城市管理與公共服務，提升行政效率與決策精準度；同時在教育與文化政策上，促進資源均衡與在地文化扎根，打造兼具科技發展與生活品質的城市環境。陳見賢表示，縣政的推動沒有捷徑，唯有一步一腳印，把交通、產業、教育與智慧治理等政策持續做好，才能回應鄉親真正的關心。他也強調，未來仍將把重心放在政策溝通與公共討論上。徐欣瑩也發新聞稿說，下午委由辦公室主任陳彥君代為領表，她也表示，領表是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重。堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。她也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。徐欣瑩說，她為新竹縣承擔和努力的堅持不變，將持續努力讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。《鋒燦傳媒》今也公布新竹選情最新民調顯示，陳見賢以50.3%支持度大幅領先鄭朝方的31.1%，徐欣瑩則僅以43.8%險勝鄭朝方的35.9%。但對民調結果，陳見賢強調，民調數據僅供參考，面對目前的領先態勢，他只深感責任重大。徐欣瑩團隊回應，抱持平常心看待，也對陳見賢展現出的民意支持感到高興。既然特定的民調中創造亮眼成績，誠摯呼籲陳見賢應順應民意、接受民意，同意『全民調』的初選機制，讓新竹縣民能直接參與、公開檢驗，這不僅是展現高度，更能為國民黨在新竹縣選情注入最強的團結能量。