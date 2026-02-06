寒流急凍全台，低溫加上水氣配合，高山降雪機率明顯提升。中央氣象署提到，七星山、陽明山大屯山山頂、拉拉山、太平山都有降雪機會。氣象專家賈新興說，這波寒流降雪機會最高的時段，將落在周六深夜至周日白天，尤其北台灣高山最有機會出現降雪，高空「0度線」下探至新竹以北約1500公尺以上，包括拉拉山、太平山皆具備溫度與水氣條件，成為全台最可能降雪的地區；至於海拔較低的陽明山大屯山，也有降雪機會，《NOWNEWS》整理全台高山降雪機會、追雪時間、低溫一次收。
🟡台灣各地高山的降雪機率和氣溫
氣象專家賈新興提到，這波寒流降雪機會最高的時間點在周六晚上到周日白天，尤其是北台灣降雪機會最高，高空「0度線」大概在新竹以北1500公尺以上高山，包括桃園拉拉山、宜蘭太平山，溫度跟水氣條件佳，是全台降雪機會最高的山。
至於陽明山的大屯山由於高度約1000公尺多一些，差「0度線」還有一些距離，降雪機率大概只有10%左右，不過背陽面配合較強風勢，有機會出現0度左右低溫。
🟡2/7深夜至2/8清晨（各地降雪機率最高）
📍太平山：降雪70-80%，氣溫0至-1度
📍合歡山：降雪機會30-40％，出現冰霰機會大，氣溫1至0度
📍雪霸山：降雪機率60%, 氣溫接近0度
📍大屯山：降雪機率10％，氣溫2至3度，風寒效應強的地方有機會出現霧淞
📍拉拉山：降雪機率70-80%，氣溫0至-1度
🟡寒流急凍全台！北台灣最冷剩下6度
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，寒流明（7）日逐漸南下，週末兩天到周一影響台灣，各地溫度明顯下降，下周二溫度才會回溫。周末寒流逐漸南下影響各地溫度陸續下降，北部宜蘭要留意長時間低溫，周六迎風面有較大雨勢發生機會，周日後各地水氣會漸少，山區要留意路面結冰發生，明晚到周日高山有降雪機率，南部、台東3000公尺以上高山有降雪機會，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北、宜蘭1000公尺左右或以上高山，七星山、大屯山山頂，北部拉拉山、太平山都有機會。
周日白天開始中部以北、宜蘭大概9-10度，局部地區10度以下低溫，周日深夜到周一清晨台南以北、東半部局部地區甚至只有6至8度，極端低溫地區會出現在北部，包含近山區、空曠地區、沿海地區，這波寒流中部以北9至10度，南部像是高屏花蓮地區約11度至12度，台東13度至14度。
資料來源：中央氣象署、氣象專家賈新興
