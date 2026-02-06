2026春節過年倒數不到半個月，不少民眾已經開始計畫採購過年送禮禮盒，但就有好市多會員表示，在好市多賣場搶購3大箱過年神級零食「喜年來蛋捲」，就連身旁的路人也跟著買，讓她忍不住大讚「過年就是要送蛋捲啊，又好吃又好看」。據了解，喜年來蛋捲是每年過年好市多熱銷商品，網路評價高達4.8顆星，一包份量多、包裝喜氣加上富含蛋香，被認證送禮自用兩宜。
好市多會員過年必買！「喜年來蛋捲」被狂搶：內行出手搬3箱
有女網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》提到，趁著過年前到好市多最後一次採買，想一次買入過年送禮禮盒，沒想到她一口氣搬了3箱喜年來蛋捲回家，甚至還被女兒唸說「沒有人一次拿三盒這麼大盒的喜年來蛋捲送人」。但有趣的是，後來準備結帳時發現後面的會員也同樣搬了3箱蛋捲，讓她忍不住笑說「大家真的都很喜歡，過年就是要送蛋捲啊，又好吃又好看！你們說說，不是嗎！」
貼文曝光後，瞬間引來眾多好市多會員認同留言，「我也是喜歡喜年來蛋捲，真的好吃」、「過年送這個很好啊！好吃又好看，整盒紅色的，看起來喜慶」、「阿嬤愛吃，蛋捲唯一支持喜年來」、「喜年來蛋捲，感覺比較香，會一直吃個不停，缺點是易碎」。
好市多「喜年來原味蛋捲」超熱銷！一箱439元CP值高
據了解，好市多開賣眾多過年禮盒，其中「喜年來原味蛋捲」一直以來是每年會員必買的過年零食。好市多喜年來原味蛋捲主打大份量，總計72公克X20入，外包裝喜氣洋洋，紅白包裝拿來送禮相當適合。
喜年來蛋捲主打多層次鬆脆口感，好吃不膩，採用採用CAS認證高品質蛋液，製程不加一滴水稀釋，蛋香濃郁，拿來送禮、自用皆可，且單盒價格也不貴，若在賣場購入只要439元，好市多線上官網購入含運費則只要459元。
喜年來蛋捲評價高！4.8顆星正評：唯一問題是它
喜年來創立於1977年3月，初期名為「山鄉股份有限公司」，後來積極推廣蛋捲自動化，使生產過程標準化，加上原味蛋捲成分單純，以雞蛋、植物油、麵粉及砂糖製成，層次豐富且不膩口，成為台灣台灣經典熱銷點心，更是廣受台人歡迎的送禮與自用佳餚，其熱銷近50年，成為消費者心目中「蛋捲」代名詞。
根據喜年來評價，多數網友都給予正面評價，其在好市多官網拿到4.8顆星高分，累積多達804人給出評語，會員們皆讚賞「口感很好，是家裡的常備零食」、「歷久不衰的點心零食」、「只愛這牌子這口味的蛋捲！家裡必備！」
但也有部分人提到唯一問題在於易碎，由於蛋捲質地鬆酥、口感薄脆，產品特性屬於容易破碎，不少人實際享用時遇到掉屑等問題，也有民眾透過網路購買，卻遇到運送過程中出現碰撞而輕微破碎等狀況。建議民眾若想入手一箱喜年來蛋捲，不妨趁著過年前抽空前往各大實體通路購買。
