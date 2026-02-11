我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rosé（右）與火星人布魯諾（左）合作的〈APT.〉，直接爆紅全球。（圖／Rosé IG@roses_are_rosie）

韓國女團BLACKPINK的蜜嗓代表Rosé今（11）日29歲了！Rosé雖然一出道不是團內最受人矚目的成員，但她在單飛後，以超強音樂實力，發行與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的〈APT.〉爆紅全球，正式開啟屬於Rosé的時代。除了音樂成績大成功外，Rosé的吸金能力也超強，竟憑著一首〈APT.〉，就在短短2周創造出133億韓幣（約新台幣3億至3.2億元）的驚人音源收益，該首歌也因此被形容是有「億級」吸金實力的神曲。Rosé在2024年離開YG娛樂，選擇加入合作多年的製作人Teddy創立的THE BLACK LABEL後，同年10月推出與火星人布魯諾合作的單曲〈APT.〉，獨特風格讓該首歌曲一發行，就引發全球關注，還在短短2週（14天），就創造出約133億韓元的驚人音源收益，被韓媒形容為具有「億級」吸金實力的神曲。〈APT.〉不只有超狂吸金能力，就連成績也超強，直接打進美國告示牌Hot 100第3名，創下K-POP女歌手最高紀錄、奪下2025年告示牌全球200年終冠軍等，還在2025年MTV音樂大獎 (VMA)奪得 「年度歌曲獎」，成為史上第一位獲得這項最高榮譽大獎的K-POP歌手，今年還成為首位提名葛萊美4大獎的K-POP個人歌手，雖然未能成功獲獎，但也再度創造了驚人紀錄。事實上，〈APT.〉這首歌是來自Rosé最喜歡的「公寓遊戲」，Rosé將這個簡單的節奏遊戲融入歌曲開頭，成功將韓國在地生活文化轉為國際流行歌曲。而〈APT.〉的巨大成功，也使Rosé成為2025年韓國演藝圈中收益最高的歌手之一，證明了她在全球流行音樂市場的影響力。2月11日除了是Rosé的生日外，還有多位明星也在這天同歡，像是美國演員珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、辛龍、2PM成員黃燦盛、SEVENTEEN成員Dino等人，也都是今天的壽星，大家一起來祝他們生日快樂吧！