▲Minnie在節目中直言團體改名沒什麼效果。（圖／입만열면 YouTube）

韓國女團(G)I-DLE宣布將團名改為「i-dle」，將象徵女性的「G」從團名中拿掉，意思為接下的作品將跳出性別框架，為粉絲帶來更多突破的作品，成員Minnie與薇娟近日上節目中表示，認為改名後並沒有達成當初想「重塑品牌形象」的效果，直言：「感覺是沒什麼必要做的事。」i-dle成員Minnie與薇娟日前登上李龍真的YouTube節目《입만열면》，配戴測謊儀挑戰「真心話問答」，當被問到「團名拿掉G之後的感受」，Minnie坦率表示，「其實曾經有想把『G』加回來的想法」，直言改名一事似乎不是必要。Minnie接著表示，團體過去就常被叫「i-dle」，因此活動時感覺不到差異，但到海外宣傳後才發現，許多粉絲與工作人員仍習慣稱呼她們為(G)I-DLE，認為就算改名了，但是在大家眼裡並沒有真正改成功，為此薇娟也表示認同，坦言自己也有相同的想法。主持人李龍真聽完成員自白後，現場建議「不然乾脆把G改回來」，薇娟笑說其實私下確實有討論過，但Minnie接著說道，因為當初改名時宣傳的太高調「全新誕生」、「品牌重塑」，如果因為效果不好改回來，反而會顯得很尷尬，因此目前維持著新團名「i-dle」。(G)I-DLE自2018年出道以來，靠著音樂自主性與鮮明風格站穩女團地位，現由薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華5人組成。原團名寓意象徵隊伍由不同個性的成員所組成，在亞洲擁有超高人氣，她們也將於3月來到台北大巨蛋開唱，吸引許多粉絲購票支持，門票開賣後瞬間秒殺。