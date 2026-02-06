我是廣告 請繼續往下閱讀

▲監製吳孟謙、製作人張雅婷、編導蘇文聖（三毛）、鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒出席記者會宣傳《百萬人推理》。（圖／記者朱永強攝）

鄭伊健《百萬人推理》中文發音太好 李李仁暴雷是邱凱偉配的

▲鄭伊健因飾演《古惑仔》陳浩南廣為人知，為了挑戰不同領域，接下《百萬人推理》男主角重責大任。（圖／記者朱永強攝）

李李仁幫兒子追星古惑仔 過年紅包就是鄭伊健的簽名

《百萬人推理》劇情介紹 男主角選定鄭伊健原因公開

▲李李仁（如圖）的兒子是鄭伊健的粉絲，他也幫兒子拿到親筆簽名。（圖／記者朱永強攝）

《百萬人推理》即將在2月12日於Netflix上線，監製吳孟謙、製作人張雅婷、編導蘇文聖（三毛）今（6）日率領演員群鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、李李仁、陳姸霏、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒一同亮相宣傳，現場最大的驚喜，正是揭曉鄭伊健在劇中並非全程使用本人原音，而是由邱凱偉（Darren）操刀中文配音，幾乎零違和的表現，讓不少媒體訪到最後才恍然大悟，原來劇中聲音另有其人。香港男星鄭伊健在《百萬人推理》中飾演辦案警察，但全劇的中文咬字發音相當標準，好奇他練了多久，鄭伊健賣關子不說明白，「這問題很厲害，現在不是有AI，不是，這題你問導演。」導演蘇文聖回的也很曖昧，直誇鄭伊健真的很認真，「但我還是聽不太懂，現場確實有進行配音，背台詞跟演員對戲」。鄭伊健反問記者：「你覺得是本人聲音嗎？」媒體都覺得無違和，才會想知道答案，鄭伊健開心的說：「你看完沒有奇怪，成功了我們！」結果訪問到快結束，李李仁不知道是否忘記前面大家沒有說破，先表示因為跟鄭伊健對手戲多，「我都要記住他的台詞、講到哪，我才知道做反應。這可以說嗎？配鄭伊健音的人是我認識的人。」下一秒就說鄭伊健的配音員是Darren邱凱偉，「他配的非常好，很像他自己講出來的話！」至於找Darren幫鄭伊健配音的原因，導演說找了很多配音員，當年幫《古惑仔》配音的人也問過，但大家年紀都大了，「試了很多，但又想保留一點不是台灣腔調，知道Darren好像有很多經驗，他只是來試配、現場超像，沒看到他都會以為是鄭伊健自己來配」。李李仁也說，今天出席記者會，其實是來幫兒子追星，「我是來要兒子的新年禮物，他昨天知道我要跟他（鄭伊健）開記者會，問我能幫我要簽名嗎，所以剛剛有TO簽，就當作是新年紅包」。大家好奇兒子為何知道鄭伊健，畢竟世代落差很大，李李仁說：「我也很好奇，他說他演的電影很好看，我問哪一部，他說《古惑仔》啊，不只影響我們這一代，還影響下下代！」李李仁還跟鄭伊健、導演、攝影、收音員等人創群組，曾一起玩VR遊戲，但自嘲大家老花眼變嚴重，後來就沒有玩了。製作人為何請鄭伊健出演《百萬人推理》的原因也公開，幫忙牽線的是另一位監製，過去合作過鄭伊健，「我們要找一個是爸爸年紀，這也是導演堅持的年紀，但又要是非常帥的男主角，想破頭後發現，最帥的還是銅鑼灣陳浩南（《古惑仔》角色）！」該戲拍攝的時候遇到新冠肺炎疫情，他們也很感謝鄭伊健願意來台拍攝，鄭伊健也說：「我也是Netflix的粉絲，我很榮幸，因為年代跟以前不一樣了，我也是常常想要突破自己，這也是我突破拍電影以外，拍新類型作品的渠道。」鄭伊健為了宣傳《百萬人推理》特地快閃來台，明天就要回香港，他知道郭富城剛好也在台灣拍電影《老子》，可惜沒有聯繫對方，「因為我剛剛才知道，我明天就要離開了。」雖然自己比對方早在台灣拍完戲，但無從推薦台灣美食，「我覺得，應該找他推薦我們才對」。《百萬人推理》是跨世代推理偵查影集，劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙 飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健 飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。該作將於2月12日Netflix全球獨家上線。