台北市、新北市、基隆市：2月11日（三）0時～2月22日（日）24時。

春節加成30元、夜間加成20元（23時至翌日6時）及國道通行費，皆須納入計費表金額。

其中夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛設定，計費表上會顯示「春節」字樣。

（新北市瑞芳及烏來地區固定路線，依現場公告春節運價收費。）



春節加成50元，桃園機場排班計程車每趟次加收100元。依跳表金額支付車資。

新竹縣、新竹市、苗栗縣：2月13日（五）0時～2月22日（日）24時。

按原規定收費方式加收三成。依跳表金額支付車資。



春節加成50元，依跳表金額支付車資。



春節加成50元，依跳表金額支付車資。



春節加成50元，全日依夜間運費計價，依跳表金額支付車資。



春節加成30元，全日按夜間運費加成計費，依跳表金額支付車資。



春節加成50元，全日按夜間運費加成計費，夜間加成計算方式為：起程834公尺100元，續程每192公尺5元，車速每小時5公里以下，累計1分40秒5元，依跳表金額支付車資。

春節過年假期將至，各縣市政府陸續公告計程車費率調整計價期間、加成方式，去年登台的叫車平台Bolt、Uber，過年期間收費方式也出爐。Bolt目前在台灣僅在台北、新北、桃園、基隆4個北部縣市服務，春節期間的收費，比照各地主管機關所發布的相關規定與指引辦理。Uber將根據各地方縣市政府調整政府公告調整基礎費率，多元計程車則會依據當下需求動態調整價格。其他地區各縣市政府收費方式如下