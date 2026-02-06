我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻華先進今（6）日與基隆市政府簽署電動巴士合作案，針對首款發表的電動車款BRIA銷售表現，鴻華先進董事長李秉彥表示，預售接單狀況還是很不錯，已經超過一千台，且在本週已經開始陸續交車。李秉彥今日在活動上接受媒體訪問時表示，BRIA訂單狀況很不錯，在交車進度方面，他指出，BRIA已於本週開始小量交車，後續將隨產線與供應節奏逐步放大。但由於選配項目多元，生產準備相對複雜，是目前交付節奏較為謹慎的主因，但整體訂單動能仍維持樂觀 。至於BRIA生產方面，是否還是跟三義廠合作？他指出，要看實際狀況，到新的地區或三義，鴻華先進有很多彈性的選擇或運作，台灣畢竟出口很多地方關稅都很高，其實很多地方都是去不去的問題。另外，談到關稅對車款銷售的影響，李秉彥強調，關稅對整體產業應該都有影響，他希望，關稅協議還是要盡早定案。他表示，BRIA現在這個禮拜已經開始陸續交車，小量交車會慢慢放大，這是目前的實際狀況。