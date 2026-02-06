震驚社會的「102歲人瑞娶看護」案，傳出身價高達8億的老翁，已將2億資產過戶給68歲的新婚妻。子女心急如焚，日前在醫院上演「搶人」戲碼，反遭看護提告強制罪。面對這起高齡長照下的財產風暴，恩典法律事務所蘇家宏律師直言，現在激烈衝突恐無濟於事，並引用「5億高中生案」解析，點出家屬想打贏婚姻無效訴訟，必須掌握關鍵的「翻盤時機」。
警察也沒用？律師：子女非當事人難介入
許多民眾不解，為何連警察到場也無法幫子女進門？蘇家宏解釋，婚姻關係是專屬於當事人的身分權利。只要老翁在戶政事務所時意識清楚、應答正常，法律即推定其具有結婚真意。
此時，子女在法律上僅是「第三人」，並無權干涉父親決定要跟誰居住或見面。除非夫妻其中一方有爭執，否則子女目前並無權利直接提告主張婚姻無效。這也是為何家屬即便報警或強行帶人，往往在法律上站不住腳，甚至反而吃上官司。
翻盤關鍵！比照5億高中生案等這時機
那家屬只能眼睜睜看著財產流失嗎？蘇家宏舉轟動一時的「5億高中生案」為例，當時高中生的母親之所以能成功對夏姓配偶提告，關鍵在於兒子已過世，母親具備了「繼承人」身分，該婚姻直接影響其繼承權益。
同理，本案子女若質疑父親失智或受騙，必須等到父親百年後、遺產繼承時機到來，正式具備繼承人資格時，才能向法院提起確認婚姻無效之訴。若法院最終判決婚姻無效，看護的配偶身分將被塗銷，子女便有望追回被移轉的資產。
遭阻見面構成家暴？重點在老父意願
針對看護已對家屬提告並聲請保護令，蘇家宏分析，成年人有完全的社交自由。若父親本身真的不願見子女，配偶幫忙擋人並無不法；但若證實是「父親想見兒子」，卻遭配偶惡意阻攔，導致長者精神痛苦，此行為就可能構成家庭暴力。
蘇家宏最後語重心長建議，家屬此時應冷靜蒐集父親真實意願的證據，而非進行情緒性衝突，畢竟「法律不見得站在你那邊，但你可以選擇站在法律那邊」。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
