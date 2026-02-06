2026最猛寒流即將發威！ 中央氣象署提醒，最冷時段（週日晚至週一晨）台南以北、東半部低溫下探10度，沿海空曠地區更只有6至8度。氣象專家賈新興示警，這波冷空氣在日韓影響比台灣更劇烈，目前日本北海道已出現暴風雪，日本海一側（新潟、秋田、青森、富山、福井）等熱門旅遊地，未來幾天都有警報級大雪；韓國首爾氣溫則急凍至零下12度，這兩天也有飄雪機會，近期前往日韓旅遊的朋友務必注意保暖與交通資訊。
日韓比台灣更冷！降雪警戒區出爐
2026最猛寒流發威！氣象專家賈新興示警，這波冷空氣對日、韓、中的影響比台灣更劇烈，提醒民眾寒流期間出國務必升級防寒裝備。
其中北海道今（6）日已經降下大雪，將會持續到明天中午前後，周六、周日（7日、8日）日本降雪熱門區域在靠近日本海的一側（新潟、秋田、青森、富山、福井）為降雪熱區，需嚴防大雪；東京方面降雪機會略低一些，清晨低溫有機會跌到-5度，白天高溫也沒超過5度。
韓國首爾也是今明兩天有降雪機會，今（6）日氣溫已跌破冰點，預計周五晚間到週六清晨最冷下探攝氏-12度，周六晚間到周日清晨最冷跌到-15度，體感溫度極低。中國北方全面急凍，山東半島、遼東半島氣溫將跌至0度至-5度 以下，東北地區更將面臨 -15度至-20度 的嚴寒低溫。
🟡寒流急凍全台！北台灣最冷剩下6度
賈新興也提到，台灣是在這波冷空氣的尾端，體感上也很冷，不過冷空氣通過得很快，最冷時間在週六傍晚到周一清晨，周一白天開始就會陸續回溫。
中央氣象署預報員鄭傑仁指出，寒流明（7）日逐漸南下，週末兩天到周一影響台灣，各地溫度明顯下降，下周二溫度才會回溫。周末寒流逐漸南下影響各地溫度陸續下降，北部宜蘭要留意長時間低溫，周六迎風面有較大雨勢發生機會，周日後各地水氣會漸少，山區要留意路面結冰發生，明晚到周日高山有降雪機率，南部、台東3000公尺以上高山有降雪機會，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北、宜蘭1000公尺左右或以上高山，七星山、大屯山山頂，北部拉拉山、太平山都有機會。
周日白天開始中部以北、宜蘭大概9-10度，局部地區10度以下低溫，周日深夜到周一清晨台南以北、東半部局部地區甚至只有6至8度，極端低溫地區會出現在北部，包含近山區、空曠地區、沿海地區，這波寒流中部以北9至10度，南部像是高屏花蓮地區約11度至12度，台東13度至14度。
資料來源：中央氣象署、氣象專家賈新興
