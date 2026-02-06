我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕年底將卸任，國民黨內部包括立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔都有意爭取接棒，兩人將進行初選。國民黨今（6）日發新聞稿指出，有關台中市長提名，經過充份溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3月25日至31日）完成民意調查作業。根據國民黨中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，台中市長候選人之提名以民意調查結果為提名依據，民意調查結果數據不公開宣布，只公布勝選同志。至於民調執行方式，雙方同意於3月底前就本黨核定之民意調查機構中選擇三家委任執行，民意調查機構由有意參選同志每位各指定一家及由兩位參選同志共同推薦一家。雙方也同意，不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項。雙方同意依據本黨現行提名機制，依「政黨對比」（佔85%）與「黨內互比」（佔15%）之總和計算，以成績最高者為提名人選。