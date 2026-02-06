我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（6）日的例行賽中，華盛頓巫師隊寫下了NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上極其罕見的一頁。巫師隊全場共有10名球員上場比賽，令人驚嘆的是，這10位球員竟然全數都命中了至少一記三分球，成為聯盟歷史上首支達成此項紀錄的球隊。在NBA長達80年的歷史中，曾有許多球隊展現過強大的三分火力，但從未有一支球隊能讓「所有上場球員」都投進三分球。今日巫師隊上場的10名球員包括：先發的薩爾（Alex Sarr）、卡靈頓（Bub Carrington）、庫利巴利（Bilal Coulibaly）、喬治（Kyshawn George）、尚帕尼（Justin Champagnie）；替補的沃特金斯（Jamir Watkins）、萊利（Will Riley）、吉爾（Anthony Gill）、武切維奇（Tristan Vukcevic）、庫柏（Sharife Cooper）。這10位球員在比賽中輪番在外線發難，且無一落空地完成了三分球入網紀錄。這一場巫師三分球41投18中，命中率高達44%。在此紀錄之前，最接近這項成就的是2020年12月29日的密爾瓦基公鹿隊。當時公鹿在對陣熱火的比賽中，全場13名球員上場，共有12人投進三分球，全隊轟進29記三分球打破當時隊史紀錄。然而，唯一的遺憾是當家球星「字母哥」安戴托昆博（Giannis Antetokounmpo），他在該場比賽三分球2投0中，讓公鹿與「全員三分」的紀錄失之交臂。今日的巫師隊不僅全員上場、全員開火，更完成了連昔日冠軍公鹿隊都未能達成的壯舉，將現代籃球的「全員三分化」推向了極致。這項紀錄在10年後的今天看來格外有意義。趣味的是，正好在10年前的同一天（2016年2月5日），邁阿密熱火隊在對陣夏洛特黃蜂的比賽中，全場三分球9投0中。那是NBA過去10多年來極少數全場零三分的案例之一。從10年前的一球未進，到今日巫師隊的全員命中，充分展現了NBA在這十年間進攻風氣的巨大轉變。