我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾去年8月在「公共政策網路參與平台」提出實施週休3日提議，並在10月有5768人附議，連署過關，後須將由主管機關勞動部回應。經過4個月討論，勞動部今（6）日回應，考量勞工收入、產業特性、服務模式等，建議現階段宜先落實週休2日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施，打槍週休3日建議。據連署發起人，認為實施週休3日有助於提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果及促進創新等。勞動部長洪申翰曾表示，由於台灣企業的多樣性，勞工就業的型態也相當多樣化，因此，我們會收集各方意見，包括各種勞工類型和企業類型的意見，進行相關評估。勞動部今日回應公共政策網路參與平台提案「推動4日工作制，每週上4天班放假3天」，強調非常重視，並理解我國在超高齡社會與少子女化的趨勢下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，社會各界對於工時彈性化議題或是對工作與生活平衡有更高的期待。該議題涉及多重層面，勞動部分別邀請提議者、全國性勞雇團體、學者專家及目的事業主管機關，透過溝通彼此瞭解各產業對現行工時運用方式的實務運作、服務需求及勞雇雙方面臨的挑戰。勞動部轉述，與會團體代表多認同我國面臨超高齡社會及少子化趨勢，勞動力結構改變及勞工的家庭照顧需求增加，工時彈性化確為重要方向，但各方代表皆表達全面推動週休3日，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，建議現階段宜先落實週休2日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施。對此，勞動部會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為該部推動的重要政策之一，未來也會積極推動友善工時彈性化措施，並精進彈性工時制度運用與團體協商機制，加強法遵監督與勞動檢查，營造有利企業留才與保障員工權益的友善職場環境。