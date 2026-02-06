我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年在農曆年前已推出15款新春刮刮樂，多達1479個百萬元以上的獎項個數，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄，其中「2000萬超級紅包」二獎100萬元有1200個，也持續傳出有人中獎，其中花蓮一位中年婦女中獎前一晚夢見跌入聚寶盆，隔天逛街路過彩券行隨手挑選一本的第一張，並坐在店內聚寶盆旁開始刮，結果刮到一半驚喜發現夢境成真了，幸運刮中100萬元。新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%，今日也傳出位在花蓮縣玉里鎮國武里中山路二段57號1樓的「鑫好神投注站」有人刮中100萬元大獎的好消息。彩券行代理人周先生描述，中獎人是一位中年婦女，中獎前一晚她夢見自己跌入一座滿是金銀財寶的大盆中，隔日起床後心情愉悅的出門逛街，路過彩券行便決定進店試試手氣，購買近期剛上市的2000元刮刮樂來刮。因此，他提供中獎人3本未拆封刮刮樂，婦人隨手挑選了其中一本的第一張，同時她發現店內也有擺放一個聚寶盆，便決定坐到聚寶盆旁開始刮，刮到一半，她驚喜發現昨晚的夢境成真了，瞬間開心不已雙手顫抖的將刮刮樂遞給代理人確認，經投注機確認後出現中獎音樂，果真是幸運刮中100萬元，現場氣氛瞬間沸騰。