▲藝人馬力歐以優渥設計改造39年老屋，變身北歐風幸福宅。（圖／優渥提供）

▲藝人Gigi、史丹利鍾愛優渥實木，客廳餐廳家具一次到位。（圖／優渥提供）

在裝修需求持續升溫、資金規劃成為多數家庭關注重點的趨勢下，優渥設計觀察到消費者對於「設計品質」與「資金彈性」並重的期待持續提升。因應市場的熱烈回饋，優渥設計攜手台中銀行，合作推出「幸福居樂專案貸款」，活動好評延長至2026年12月31日，並同步加碼新年度專案回饋，協助更多家庭以更從容的步伐，實現理想居家藍圖。優渥設計表示，近年在房市與金融環境變化下，消費者對於裝修規劃更重視整體預算控管與資金運用彈性。此次持續與台中銀行合作，正是希望透過設計專業結合金融支援，提供客戶從空間規劃到資金安排的一站式整合服務，降低裝修門檻，讓理想居家不再因預算而延宕。「幸福居樂專案貸款」針對有裝潢需求的民眾量身打造，新年度申貸客戶可享前三個月1.88% 的優惠利率，有效減輕裝修初期的資金壓力，提升資金調度的靈活性。優渥設計也同步整合多項裝修回饋方案，包括免費設計諮詢、免費到府丈量及門市消費好禮，進一步提升整體裝修體驗。此外，專案期間亦推出多重回饋機制，涵蓋線上預約諮詢禮、門市消費滿額禮、數位申貸優惠與成功撥貸滿額加碼禮，從設計規劃、申貸流程到空間完成，全面協助客戶打造兼具品質與安心感的居家生活。優渥設計相信，理想的居家空間不只是完成裝修，更是一段被妥善照顧的過程。透過與台中銀行共同續推「幸福居樂專案貸款」，從資金規劃到空間實現，提供真正的一站式整合服務，陪伴每一位客戶在裝修旅程中走得更安心、更輕鬆，也更接近心中理想的幸福生活。