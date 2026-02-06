「2026桃園年貨大街」今（6）日正式開跑，桃園市政府表示，桃園年貨大街串連南北桃園，即日率先於桃園藝文廣場中的桃園場率先開跑，2月10日則由中壢場的銀河廣場接力，今年的桃園年貨大街也首次推出南北桃園共13款過年福袋，只要399元就能買到總價值約2倍的年貨，等於是5折優惠。另外，台中天津年貨大街同樣於今日開跑，掃QRcode就可免費抽獎，有機會中電視。
張善政市長指出，農曆春節將近，許多市民朋友已開始採買年貨，為刺激年節買氣，活動期間只要消費滿2000元即可參加抽獎，有機會將iPhone 17等多項好禮帶回家。
首次推出福袋13款 每個399元「最優是原價值之一半」
今年的桃園年貨大街也首次推出南北桃園市場聯合推出過年福袋，共有13款，其中新永和福袋限量40套，其他12款每款限量30套，每人每款限購1套。每套只要399元，最優惠能買到2倍價值的年貨，即13款福袋有最低半價之優惠。
《NOWNEWS》記者實際上官網查詢，399元的福袋一次匯聚多種年貨好物，像是忠貞公有零售市場就推出「忠貞報喜」福袋，399元就能有何媽媽醬菜店的雲南香腸、享享鴨烤鴨的甘蔗雞（或鹽水雞）半隻、政翔漁行的冷凍白蝦（850克），算下來真的超值。購網連結可至2026桃園年貨大街官網選購。
桃園市經發局也表示，「2026桃園市年貨大街」活動分別於桃園場（2月6日至15日）及中壢場（2月10日至14日）登場，營業時間平日為14時至22時，假日為10時至22時，兼顧不同族群的採買需求。
台中天津年貨大街也於今日登場 掃QRcode就可抽電視
另外，台中天津年貨大街也於今（6）日登場，將至2月15日，地點就在天津路服飾商圈，即捷運文心中清站前。今年同樣將免費送出許多大獎，包含55吋液晶電視、台中捷運搭乘一日票等。台中天津年貨大街抽獎只要三步驟，先搭乘捷運至「文心中清站」，接著手機掃描站內人形立板 QR code，最後完成登錄後就可參加抽獎。
資訊來源：2026桃園年貨大街官網、桃園市政府、台中天津年貨大街
📍2026桃園年貨大街（桃園場－藝文廣場）資訊：
時間：2026年2月6日～2月15日9:00-22:00
地點：桃園藝文廣場（桃園市桃園區中正路1188號）
📍2026桃園年貨大街（中壢場－銀河廣場）資訊：
時間：2026年2月10日～2月14日9:00-22:00
地點：中壢銀河廣場（SOGO百貨中壢店正對面）
📍2026台中天津路年貨大街資訊：
時間：2月6日～2月15日平日13:00-23:00、假日11:00-23:30
地點：台中市北區天津路二段（中清路至梅川西街路段）
