一名身價高達8億的102歲王姓人瑞上月和一名68歲的賴姓女看護結婚，且家屬完全不知情，更質疑賴女覬覦家產並刻意阻絕探視。趁王翁回診時在醫院門口強行將人推走，雙方爆發激烈拉扯衝突；事後家屬雖成功將父親帶回，但賴女不甘受傷怒告王翁家屬，引發外界關注。對此，律師王至德也發文分析疑點。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉絲專頁發文表示，全案若進入司法程序，關鍵證人將是當時辦理登記的戶政人員。律師分析，只要戶政人員能具結證實，老翁在登記當下神智清楚、能正常應答，法官極大機率會依法認定這樁相差34歲的婚姻「有效」；屆時判決結果，恐怕會與大眾認為「看護是為了錢」的道德期待大相逕庭。律師更進一步點破這樁婚姻背後真正的「金錢核心」。他指出，即便老翁的鉅額資產多屬婚前財產，女看護或許無法請求「夫妻剩餘財產分配」，但只要婚姻法律效力成立，她就穩坐「配偶」寶座。這意味著，在法律上她絕對擁有與子女「平分遺產」的繼承權。律師直言，這才是這場婚姻最關鍵的利益算盤，有了配偶身分，就等於拿到了分產的入場券。此外，律師也感嘆這原本是可以避免的法律攻防戰。他點出家屬最大的失策，在於若平時發現父親有失智跡象，早該向法院聲請「監護宣告」或「輔助宣告」，這不僅能防止財產被移轉，也能直接作為主張婚姻無效的證據。無奈家屬未採取此行動，如今木已成舟，律師忍不住問，「102歲還能去戶政事務所登記，真不知該佩服老翁的毅力，還是那「2億元的魔力。」