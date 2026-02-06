我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普對等關稅政策持續發酵，台美對等貿易協定（ART）簽署在即，面對全球供應鏈重組與市場版圖變化，北美成為台商海外投資的關鍵地區。資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今（6）日宣布，成立台美一站式服務平台，結合台灣與美國在地會計師與律師，提供北美包括稅務與法規、併購與選址、海關與貿易、人才與組織、墨西哥供應鏈、美商回台上市等全方位投資服務。資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，根據PwC Taiwan《2026 全球暨台灣企業領袖調查報告》，近4成台灣企業鎖定美國作為首選投資地。要在北美市場穩健落地並擴張，企業需前置規劃、整合資源，以系統化方式降低不確定性。徐聖忠表示，PwC Taiwan將與PwC US合作，攜手打造台美一站式服務平台，提供雙語、無縫銜接的全方位支援。兩地會計師協助企業規劃美國市場進入與擴展，涵蓋策略、稅務、交易、審計、法務、監管及人才組織等，透過單一窗口、專屬跨境指南及跨時區協調，加速推動執行，降低風險，確保合規，以促進台灣企業順利在北美布局。資誠美國業務負責人蘇宥人具有美國會計師與律師資格，擁有30多年服務企業投資美國的稅務經驗，其團隊在美交易架構、法規遵循及併購執行皆具有20年以上經驗，客戶涵蓋半導體、生技及高科技業。蘇宥人表示，企業赴美投資分為三階段：一是投資規劃，依據公司適性選擇最優的公司形態與稅務結構；二為營運啟動，依據行動計劃啟動營運，部署金流、人力與據點；三是永續經營，確保長期合規，進行風險控管與布局未來。普華商務法律事務所合夥律師楊敬先也談到，從稅務與法規面向來看，美國在聯邦、州與地方層面設有多重規範，涵蓋所得稅、銷售稅、財產稅與薪資稅，以及公司治理、許可與執照、監管合規等。企業應及早完成架構設計並健全文件紀錄，以降低稽核風險、優化有效稅率，同時維持跨境資金流動、智慧財產布局與供應鏈配置的策略彈性。PwC US稅務服務合夥人方振錚指出，為吸引投資並促進經濟成長，美政府針對特定產業提供稅務優惠，如半導體及新能源。台灣企業拓展美國市場應尋求專業建議，確保取得符合企業需求的稅務減免，並重視非稅務風險，建立跨部門治理架構與定期內部稽核機制，加強員工培訓及流程標準化，降低潛在法律風險。鑑於美國法規繁複且經常更新，企業需持續關注政策動態（如州及地方稅、薪資與移民、人資與僱傭、資料隱私與出口管制等），將合規要求整合於策略規劃與日常營運中。資誠普華國際財務顧問公司執行董事洪惠玲表示，選址左右企業的長期競爭力。美國各地在聯邦與州層級的獎勵政策、勞動力條件、物流樞紐、能源成本、許可時程與在地社群參與度上差異顯著。透過系統性評估「獎勵組合」（聯邦、州與地方計畫的疊加運用），可大幅優化投資經濟性與現金流表現。資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師謝淑美指出，併購亦是切入市場、取得關鍵能力與擴張版圖的有效途徑，但同時須在財務、稅務與法律面嚴謹執行盡職調查、估值與整合規劃。跨領域的完整盡職調查有助及早識別財報品質議題、稅務風險、合約義務與合規責任，並據以優化交易架構、條款與定價。普華商務法律事務所合夥律師李益甄指出，關稅與貿易合規是輸美產品的核心環節。考量目前美國關稅的政策變化，正確的商品稅則分類、估價、原產地認定、關稅減免適用與出口管制遵循，都是避免通關延誤、補稅或處罰，與維護企業商譽的基本前提。企業應在法規許可的範圍內，採用首次銷售（first sale）或海關計價方法可合理降低課稅基礎、進而減少美國關稅；但須在契約條件設計、文件保存與帳戶系統勾稽上應採取更嚴謹的控管措施，方能因應美國海關暨邊境保護局（CBP）事後的審查需求。資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，美國就業法規嚴格，薪酬與福利、移民及職場政策也不斷變動。企業應建立兼具合規與競爭力的人資體系，以加速擴張並強化雇主品牌，包括招募、國際人才流動、留才、薪酬公平、移民／工作簽證許可與勞資關係等領域。同時也應加強主管對多元文化的認知及跨國團隊的領導力，避免無意識偏見。除降低勞資爭議風險外，亦能促成多元共融的組織文化，真正發揮整體團隊戰力。資誠聯合會計師事務所會計師陳民卿指出，受惠於美墨加協定、相對低廉的勞動成本及優越地理位置，墨西哥已成為台灣企業布局北美供應鏈的關鍵據點。隨著美墨兩國對原產地規則與供應鏈來源的要求日益嚴格，企業需謹慎因應法規變化與文化差異，調整供應鏈及物流策略，並與當地及區域夥伴緊密合作，積極調整營運模式，方能善用自由貿易協定與政策誘因，掌握關稅優勢，有效降低跨境風險，確保長期布局穩定發展。