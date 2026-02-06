「Skippy 吉比花生醬」

投資台灣事務所今（6）日再添5家企業擴大投資台灣，進口國外食材、甜食，如的河洛企業規劃於桃園蘆竹興建自動化倉儲物流中心，投資金額逾31億元，可創造40個就業機會，朝向成為專業食材流通平台的領導品牌目標邁進。河洛企業創立於1984年，以代理美國知名品牌蘋果汁為起點，成功切入台灣進口食品市場，並逐步拓展產品領域，形成以乳製品及烘焙原料為主軸，搭配飲品及高端食材多角化發展，成為多品項、多國來源的專業食材供應商，專為五星級飯店、航空公司、連鎖烘焙、中央廚房與專業零售商等中大型餐飲通路客戶，提供進口採購、分裝及儲運之一站式服務，時至今日河洛成為歐美進口食材的領航者之一。河洛企業為滿足未來業務成長需求，規劃於桃園蘆竹興建自動化倉儲物流中心，投資金額逾31億元，可創造40個就業機會。新物流中心將運用AI技術整合接單、出貨、儲位溫控與人員調度流程，並導入多項能源管理與再生能源設施，例如離峰製冰、循環用水與太陽能發電等，有效提升營運效率並兼顧環境保護。河洛企業將持續優化冷鏈物流服務，朝向成為專業食材流通平台的領導品牌目標邁進。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,720家企業投資約2兆6,367億元，預估創造16萬5,040個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,166家企業投資約5,989億元，帶來4萬1,397個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有211家企業投資約6,106億元，創造2萬9,348個就業機會；後續尚有9家企業排隊待審。