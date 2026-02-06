我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德特別準備羊肉爐、薑母鴨等物資慰勞國軍。（圖／總統府提供）

農曆春節將至，全台瀰漫過年氣氛，總統賴清德今（6）日特別登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水等登上3000公尺高山，「總統級外送」要給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。接近農曆春節，賴清德近日先後前往國軍多處營區、基地視導，了解國軍戰備情形，同時也關懷官兵，感謝國軍不分晝夜守護國家，上週前往花蓮勗勉空軍792旅第613營2連、海軍海鋒7中隊及陸軍花東防衛指揮部，感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。賴清德今日則親自登上全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」慰勞國軍，考量到小雪山地處偏遠、物資整補極度不易，特別準備薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、汽水與多款泡麵上山，感謝不分晝夜堅守崗位、保衛國家的小雪山國軍官兵。