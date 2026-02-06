我是廣告 請繼續往下閱讀

中榮神經外科醫師涉嫌違反醫師法案，檢方昨依違反《醫師法》聲押醫師楊孟寅、鄭文郁，法院今（6）日裁定兩人各100萬元交保、陳姓醫材廠商50萬元交保。中市衛生局「刑懲並進」，對涉案醫師處以停業1個月處分、開罰醫院10萬，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處。台中榮總醫師楊孟寅、鄭文郁涉及違法讓廠商操刀一事震撼醫界，台中市政府衛生局表示，經查台中榮總在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，涉案的2名醫師停業1個月處分，後續將依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。衛生局指出，醫師個人涉及違反《醫師法》，依《行政罰法》刑先懲後原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰；但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會，衛生局進一步依《醫師法》第28-4條規定，處2名醫師停業一個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。