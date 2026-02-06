我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK新專輯曲目公開。（圖／IG@blackpinkofficial）

韓國人氣女團BLACKPINK睽違4年，終於要發行全新迷你專輯《DEADLINE》，經紀公司YG今（6）日公開專輯曲目表，可以看見新專輯主打歌歌名為〈GO〉，再加上已經公開的〈JUMP〉，全部共有5首新歌，讓所有粉絲都超期待！BLACKPINK新專輯《DEADLINE》共收錄5首歌曲，主打歌為〈GO〉，另外還包含先前已搶先曝光的〈JUMP〉，以及〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等新作，YG娛樂表示，雖然這次新曲數量不多，但每一首都是成員經過長時間反覆琢磨，希望用最精緻的完成度來呈現BLACKPINK最成熟、最耀眼的狀態。YG也進一步透露，《DEADLINE》這張專輯的核心概念，是捕捉「無法回頭的最佳瞬間」，記錄BLACKPINK站在事業巔峰時的樣貌，是一張濃縮了團體歷年經驗與能量的作品，無論在音樂風格或整體氛圍上，都象徵BLACKPINK當前最具代表性的時刻。自出道以來，BLACKPINK靠著獨特音樂風格、強大舞台魅力坐穩全球女團頂端，近年成員們各自投入個人活動，無論音樂、時尚或影視領域皆成績亮眼，《DEADLINE》的推出，不僅象徵完整體久違合體，也被視為「最完整的 BLACKPINK 再現」。《DEADLINE》將於2月27日正式發行，雖然日子尚未到來，但熱度已經持續升溫中。