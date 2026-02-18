我是廣告 請繼續往下閱讀

金本位的歷史

金本位制為何難以為繼？

黃金自古以來就是權力與財富的象徵，曾經有一段時間，黃金本身與貨幣直接掛鉤，而不僅僅是一種投資工具，就是所謂的「金本位制」，雖然金本位制如今已經走入歷史，但黃金現在依舊是各國央行的主要儲備占比，黃金作為準貨幣的屬性始終未被人們拋棄。金本位制即是以黃金作為貨幣進行流通的貨幣制度，最早由英國開始發行，1816年英國頒布的《貨幣法》正式將金本位確立為基礎貨幣制度，之後歐美國家相繼加入。金本位用黃金數量來規定所政府發行貨幣代表的價值，每一貨幣單位都有法定的含金量，金幣可以自由鑄造，任何人都可按法定的含金量，自由地將金磚交給國家造幣廠鑄造成金幣。金幣是無限法償的貨幣，具有無限制支付手段的權利，黃金可以在各國自由輸出或輸入，國際間結算也使用黃金。由於各國貨幣與黃金之間都有明確的兌換比例，因此各國貨幣之間的匯率也是固定的。由英國主導的金本位持續了大約一百年，之後由於第一次世界大戰爆發，黃金在各國之間的輸入輸出受到嚴格限制，各國政府軍費開支大增，保證發行貨幣與黃金之間的自由兌換受到考驗，金本位制難以為繼，徹底崩潰。戰後各國飽受通貨膨之苦，金本位制捲土重來，雖然不再是過去嚴格意義上的金本位制，但要求各國央行必須保證一定數量的黃金儲備，維持黃金與發行貨幣之間的比例關係。但是1929年全球陷入經濟大蕭條，金本位制再度崩潰。1944年，為了重建全球貨幣秩序，美國發起了「布列敦森林會議」，全球改走向黃金美元本位制，也就是美元與黃金直接掛鉤，各國貨幣與美元掛鉤，採用固定匯率制度。黃金美元本位制持續到1971年，時任美國總統尼克森宣布暫停美元兌換黃金，也就是所謂的尼克森衝擊，黃金美元本位制步入終結，金本位制徹底走入歷史。金本位制從問世以來，一路演變遭遇多次困難，關鍵就在於金本位制要求各國央行發行貨幣必須與黃金嚴格掛鉤，對流通的貨幣量有嚴格限制，導致各國政府即使遇到突然狀況，無論是爆發戰爭或是景氣蕭條，也無法通過貨幣政策措施來調節經濟體質，大大限制了政府干預經濟波動的靈活性。另外，黃金供應有限，這也造成與黃金掛鉤的貨幣供應趕不上商品流通的貨幣需求。金本位制的優點則是由於各國法定貨幣與黃金掛鉤，限制了各國濫印鈔票導致通貨膨脹的情況，理論上，國際收支處於逆差的國家，其黃金儲備將減少，意味著政府的貨幣供應量將會相應減少，繼而導致國內物價水準下降，產業競爭力隨之提升，進而讓國際收支狀況好轉，持有黃金儲備逐漸增加。國際收支處於順差的國家則相反，但是都會處於同樣的循環機制中，使國際貨幣體系具備自我修正功能。這也是為何，每當民眾遭遇通貨膨脹、生活成本上升之苦，或是對政府法定貨幣失去信心時，以黃金為貨幣基礎的金本位制就會成為許多人期望復興的制度。