▲Sana在高雄開唱時，到超商購物竟被誤認是粉絲。（圖／YouTube@TWICE）

韓國女團TWICE去年11月首度來台，於高雄世運主場館連續2天舉辦演唱會，吸引大批粉絲到場朝聖。而昨（5）日官方時隔2個月再度公開高雄演唱會的幕後花絮，其中成員Sana在空檔前往超商購物，不料起初店員誤以為她只是粉絲（ONCE），直到Sana轉身親切道謝時，店員才驚覺眼前竟是偶像本人，當場嚇瘋摀嘴狂叫。昨日官方再度公開TWICE在高雄開唱的幕後片段，Sana還超接地氣到便利商店買東西，不料店員一開始竟沒認出Sana身分，在工作人員詢問拍攝許可時，店員還霸氣表示「TWICE粉絲就可以拍」，Sana聽到後轉頭道謝，店員才驚覺眼前就是Sana本人，瞬間嚇瘋到摀嘴尖叫，還用韓文狂誇Sana「太漂亮了」，Sana也親切道謝。巧合的是，當時店內還播放著TWICE歌曲，讓Sana覺得超感動。除此之外，影片也收錄了成員們在登台前，於待機室的互動，成員們紛紛向子瑜惡補中文，Sana跟Momo更是問起台語，在Sana問的自我介紹中，子瑜輕鬆解答，還滿意的說「（粉絲）一定會很開心」。然而換Momo時，她問到「我很想你們的台語怎麼說？」子瑜想了半天後，用非常不自信的語氣說出幾個字，然後下一秒便向ChatGPT求救，讓Momo超傻眼笑說「這我也會」，子瑜馬上解釋：「不是不是，我只是突然忘記了」。經過ChatGPT的幫助後，子瑜才艱難的告訴Momo答案，Momo還怕忘記，超用心的寫在手上記錄。TWICE在去年結束高雄演唱會後，緊接著要於3月20日、21日、22日連3天在台北大巨蛋舉行《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，門票當然也火速秒殺，讓大批沒搶到票的粉絲狂哀號。而在官方再度公開高雄幕後影片後，也讓粉絲更加期待3月的台北演唱會。