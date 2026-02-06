韓國新生代男團CORTIS再丟出搞笑畫面，今（6）日無預警公開與泰國爆紅男團BUS的合作短影音，雙方直接合體跳起泰版〈GO!〉，CORTIS更親自發文寫下：「帶著全新節奏來了🌀和Khunpol、Copper、AA、Peemwasu一起上線！」官方玩哏零包袱的操作瞬間引爆社群大喊：「CORTIS合體山寨版CORTIS了！」讓原本只存在於迷因世界的藝人直接跨國夢幻聯動。
CORTIS合體BUS 跳泰版〈GO!〉有夠瘋
CORTIS最新釋出的34秒短影音完全跌破粉絲眼鏡，只見安乾鎬、金主訓跟著泰國男團BUS成員Khunpol、Copper、AA、Peemwasu跳泰味滿滿又魔性旋律的〈GO!〉，畫面荒謬又洗腦。影片一上線立刻被瘋狂轉傳，留言區瞬間暴動，「我要瘋掉」、「這什麼夢幻連動」、「我到底看了什麼」、「太神經了吧」、「CORTIS真的什麼都敢玩」，笑聲與問號齊飛。
這場聯動之所以會被稱為「夢幻成真」，是因為BUS成員Alan、Marckris、Khunpol、Heart、Jinwook、Thai、Nex、Phutatchai、Copper、AA、Jungt、Peemwasu去年在跨年晚會表演改編版的〈GO!〉，意外掀起病毒式擴散，影片在各大平台瘋傳，觀看次數短時間內衝破數10萬，不少網友甚至直言：「濃濃泰味ㄟ吳麗萍」、「吳麗萍進軍泰國了」、「怎辦～比原版還要洗腦...」讓這支改編舞成為近期迷因圈的經典。
CORTIS是誰？〈GO!〉爆紅掀起「吳麗萍你好像搭丟賽」迷因
CORTIS是HYBE旗下BIGHIT MUSIC繼BTS、TXT之後推出的第三組男團，由JUHOON（金主訓）、嚴成玹、安乾鎬，加拿大韓國混血MARTIN（朴宇宙），以及JAMES（趙雨凡）組成，出道初期就憑藉高顏值與完全不照公式走的反差搞笑風格，在社群平台迅速累積聲量。
團體出道後接連推出〈What You Want〉、〈FaSHioN〉、〈GO!〉等作品，每一首都成功製造討論度，其中〈GO!〉更在全球社群平台爆紅，還在台灣社群掀起另一波迷因風暴，「吳麗萍你好像搭丟賽」、「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」等瘋傳，不只粉絲，連路人都被圈粉，甚至都讓歌后張惠妹都跟著唱，討論度破表。
資料來源：IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
CORTIS最新釋出的34秒短影音完全跌破粉絲眼鏡，只見安乾鎬、金主訓跟著泰國男團BUS成員Khunpol、Copper、AA、Peemwasu跳泰味滿滿又魔性旋律的〈GO!〉，畫面荒謬又洗腦。影片一上線立刻被瘋狂轉傳，留言區瞬間暴動，「我要瘋掉」、「這什麼夢幻連動」、「我到底看了什麼」、「太神經了吧」、「CORTIS真的什麼都敢玩」，笑聲與問號齊飛。
這場聯動之所以會被稱為「夢幻成真」，是因為BUS成員Alan、Marckris、Khunpol、Heart、Jinwook、Thai、Nex、Phutatchai、Copper、AA、Jungt、Peemwasu去年在跨年晚會表演改編版的〈GO!〉，意外掀起病毒式擴散，影片在各大平台瘋傳，觀看次數短時間內衝破數10萬，不少網友甚至直言：「濃濃泰味ㄟ吳麗萍」、「吳麗萍進軍泰國了」、「怎辦～比原版還要洗腦...」讓這支改編舞成為近期迷因圈的經典。
CORTIS是誰？〈GO!〉爆紅掀起「吳麗萍你好像搭丟賽」迷因
CORTIS是HYBE旗下BIGHIT MUSIC繼BTS、TXT之後推出的第三組男團，由JUHOON（金主訓）、嚴成玹、安乾鎬，加拿大韓國混血MARTIN（朴宇宙），以及JAMES（趙雨凡）組成，出道初期就憑藉高顏值與完全不照公式走的反差搞笑風格，在社群平台迅速累積聲量。
團體出道後接連推出〈What You Want〉、〈FaSHioN〉、〈GO!〉等作品，每一首都成功製造討論度，其中〈GO!〉更在全球社群平台爆紅，還在台灣社群掀起另一波迷因風暴，「吳麗萍你好像搭丟賽」、「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」等瘋傳，不只粉絲，連路人都被圈粉，甚至都讓歌后張惠妹都跟著唱，討論度破表。
看更多CORTIS、趙雨凡相關新聞：
AAA／文素利與潤娥獲頒影后！台上秒變小粉絲：我好喜歡CORTIS