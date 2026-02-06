我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜之前被粉絲猜會登上《高雄櫻花季》。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

《高雄櫻花季》將於2026年3月13日（五）～3月15日（日）在高雄夢時代前廣場舉辦，主辦單位今（6）日宣布最後一位出席嘉賓，就是「南韓文化總統」李泳知，讓粉絲都非常開心。但由於之前一直傳出嘉賓可能是TWICE成員周子瑜，因此在宣布是李泳知後，也引發部分子瑜粉絲的不滿，還將猜錯的怒氣轉移到李泳知身上，讓網友全傻眼直呼「關她什麼事」。《高雄櫻花季》日前陸續公布出席名單後，賣關子表示還有一位韓流重量級卡司，還透露要再給她一點解凍時間，讓粉絲火速聯想常常傳出被JYP娛樂冷凍的子瑜。而今日公布是李泳知後，雖然讓大批粉絲都非常高興，但也意外引發部分子瑜粉絲的不滿，還因此將怒氣轉移到李泳知身上，不斷罵她，讓網友都超傻眼，「李泳知有做錯什麼嗎？你們就罵」、「也沒說一定是子瑜，現在是在惱羞什麼啊」。事實上，這已是李泳知繼去年後，二度參與《高雄櫻花季》，她也在消息公布後，開心表示：「我每次去高雄或台北時，每次都很期待、開心和熱情，現在韓國超冷，但3月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄：「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻！」李泳知將擔任3月14日（六）第二場的表演嘉賓，同天還有HIGHLIGHT、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）等人，粉絲們可千萬別錯過。第一場3月13日（五）則有BOYNEXTDOOR、WENDY、李千娜、陳華、Sabrina 胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA；第三場3月15日（日）有SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、ALI、戴愛玲、許富凱、琟娜Verna、瑋瑋 黃挺瑋、DJ Swallow妖嬌+DJ AQUA。