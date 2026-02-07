藝人李千娜、簡嫚書、楊小黎等主演電影《世紀血案》引爆翻拍爭議！因故事改編自台灣重大歷史懸案「林家血案」，自開拍以來爭議不斷，再加上電影未向事件當事人林義雄及家屬同意便拍攝，引發各界撻伐，日前電影正式殺青，演出客串角色的李千娜，在社群上傳了演員們燦笑的殺青照，並表示拍攝非常開心，掀起許多網友怒火表示抵制拒看，直呼「不懂歷史背景還接演」，而楊小黎接受訪問時回應自己出演動機，強調是站在「歷史不該被遺忘的角度才接受演出的」，不過事件仍然不斷延燒中。
《世紀血案》演員炎上 李千娜楊小黎發聲
李千娜在電影中飾演林家鄰居，原先曾在社群平台分享拍攝心得，形容演出過程「很過癮、很安心」，未料爭議爆發後該篇貼文隨即被網友截圖轉傳，並遭到猛烈撻伐，最終悄悄刪文止血，被外界解讀為「後知後覺」，也成為被罵得最兇的出演演員之一。
主演之一的楊小黎也一起陷入爭議中，她透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，坦言當初接演的原因，是製作方強調會以史料呈現不同觀點，希望讓歷史不被遺忘，她自認只是詮釋一個回望過去、試圖理解事件的普通人角色，直言出演初衷是為了「不讓這段歷史被遺忘。」
《世紀血案》翻拍林家血案 未獲當事人同意惹議
《世紀血案》翻拍自1980年2月28日發生的林宅血案，當年民進黨前主席林義雄因美麗島事件被捕期間，其母親與雙胞胎女兒在家中遭殺害，案件至今未破，被視為台灣歷史上最沉重的政治懸案之一，由於林義雄本人與大女兒仍在世，外界質疑製作方在拍攝前未取得家屬明確同意，批評此舉不僅缺乏尊重，更可能對當事人造成二次傷害。
爭議不只停留在題材本身，導演徐琨華的家庭背景也被網友起底，其祖父曾任警備總部發言人，而林宅血案發生當時，林宅正處於高度監控狀態，警總在歷史脈絡中的角色相當敏感，使外界對電影立場與拍攝動機產生更多質疑；此外，劇組日前舉行殺青記者會時，演員們在海報前微笑合照的畫面，也被批評「面對集體創傷卻毫無分寸感」，進一步引爆不滿情緒。
