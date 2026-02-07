YouTuber「路路LULU」自揭昔遭3男性侵！YouTube頻道超過68萬粉絲訂閱的路路LULU，除了先前曝光學生時期撿廚餘桶剩飯度過低潮之外，過往揭露幼年遭3男性侵、其中A男侵犯長達1年的影片被翻出，當時僅是小學生的A男對路路LULU伸出魔爪，強行侵犯下體私密部位，還被對方威脅，倘若說出去就要傷害自己的家人，路路LULU還曾患上憂鬱症、惡夢纏綿10年，深陷人生黑暗時期，「有一個聲音一直告訴我是沒有用的人，戳著我的痛處。」
路路LULU昔遭3男性侵！痛哭：世界崩塌了
2023年2月，路路LULU開直播暢談心事，罕見提及年幼時期遭性侵的經歷，她說明自己幼稚園時，由於爸媽工作繁忙，自己由哥哥照顧，也因此常到對方3位朋友家中玩，當中僅是小學生的A男竟對自己伸出魔爪，強行侵犯下體私密部位，期間長達1年，路路被對方威脅，倘若她說出去，就要傷害她的家人。
路路LULU說到一半，痛苦又難受的畫面浮現眼前，忍不住激動落淚：「直到三、四年級，我上到到健康教育課，老師和大家說『女生婚前性行為是會讓大家瞧不起的事』，我當下聽完才知道，所以我不乾淨了嗎？我的世界突然崩塌了，走在路上都覺得自己很髒⋯⋯」路路當時每天在夢中痛醒傷痕，一度動念結束生命。
路路LULU深陷憂鬱！長達10年走不出陰霾
路路LULU再透露，另外的友人B、C男兄弟倆，同樣性侵過自己一次，每次都出現在她惡夢的，其實是C男，對方當時已經成年，傷害更是難以抹滅，「我當時是放聲尖叫的那種，跟拍鬼片有得比」，後來經學校老師關心、報案，隨後提告A男，事件才得以落幕，不過路路LULU接受心理諮商好長一段時間，掙扎許久。
路路LULU無奈地說，這段經歷致使陷入人生低谷，曾長達10年與憂鬱症狀共處、抗爭，偶時還會產生幻聽，「有一個聲音一直告訴我是沒有用的人，戳著我的痛處」，如今路路成了人母，陰霾過眼雲煙，再回想起來，她僅說「我覺得當時他們還沒有長大，這件事情他們也得到了該有的教訓」，正向朝著人生道路邁進。
🔺資料來源－
路路LULU YouTube、路路LULU IG
