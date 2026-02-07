我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山信義區議員，因現有議員席次有不少出缺，不少新人都躍躍欲試，呈現參選爆炸狀態。曾擔任前立委費鴻泰的助理、現為立法院長韓國瑜辦公室主任的許原榮，今也宣布參選松信區議員，韓國瑜也分享訊息推薦，「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」許原榮說，松山信義是他的家，從成長學習到投入工作，從沒離開過。大學畢業後，他加入費鴻泰的團隊，從議會到國會，磨練學習23年，費鴻泰服務的腳步從基層到中央從未偏廢，用地方服務的經驗來推動重大法案。「我很自信地說，從初期摸索、累積經驗，到能夠透過傾聽來化解分歧，處理問題。這是松信給我的養分，也讓我十分確定，服務鄉親不只需要專業與勇氣，更需要『圓融』的智慧，讓好的政策真正落地，松信的建設成果需要下一棒接力。」許原榮說，他在韓國瑜院長身邊的學習，更是從台北走到美國華府和日本東京，視野從松信擴大到全國。韓國瑜關注的焦點有地方建設，時事議題，有行政立法互動，國際形勢與國會外交，更有一場場國慶大會，任何細節都不容錯漏，這些挑戰磨練了我將複雜問題轉化為行動的決斷力、與解決問題的方法。許原榮說，「每每我騎車穿梭松信大小巷弄，無論是路邊的小建設，或者跨局處的大工程，都有我與大家共同推動建設的記憶。我不是螢幕上的陌生人，而是長年穿梭鄰里、大家『最熟悉的自己人』。我已準備好，爭取松山信義國民黨議員的提名。」