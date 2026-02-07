我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人交易截止日並未做出重大補強，目標放眼買斷市場，根據「The Draft Stack」記者Ary報導，湖人制服組已經聯繫砍將後衛湯馬斯（Cam Thomas）的經紀公司Wasserman，有望補強板凳火力。湯馬斯過去2季在籃網場均攻下22.5分、24分，但本季因傷僅出賽24場，交易截止日前就遭到籃網買斷合約，如今有望加盟湖人，聯手詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic），共同打造超級進攻大隊。湖人早透露交易截止日前不打算送走里夫斯（Austin Reaves），等同不會有大動作補強，最終僅送出10億射手文森（Gabe Vincent）與2032年次輪籤，向老鷹換來射手肯納德（Luke Kennard），後者本季三分命中率高達49.7%，暫居全聯盟第一。至於現年24歲的湯馬斯，2023-24年球季在籃網進入重建後，扛起頭號得分手大旗，場均得分飆高至22.5分，上季更有場均24分貢獻，一度成為交易市場熱門標的，但籃網始終沒賣出，休賽季以599萬美元接受合格報價，期望用本季打出身價。可惜湯馬斯本季受到腿筋傷勢影響，僅出賽24場、包含8場先發，場均得分下滑至15.6分，另有1.8籃板與3.1助攻，最終遭籃網買斷合約。由於湯馬斯年輕、砍分能力位居聯盟前段，被評價是買斷市場大咖之一，如今被湖人鎖定成補強目標。湖人本季防守效率值117.7，排在聯盟第23名，原本希望補強防守側翼，但未能如願，反而轉補強進攻火力，想找來上季場均砍24分的湯馬斯，銜接詹姆斯、唐西奇下場時的團隊得分能力。