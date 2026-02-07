我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「大Z條款」命名源於立陶宛中鋒「大Z」伊高斯卡斯（Zydrunas Ilgauskas）。（圖／取自騎士X）

根據《The Athletic》報導，38歲老牌後衛康利（Mike Conley），在被夏洛特黃蜂釋出後，計畫重返老東家明尼蘇達灰狼。「大Z條款」命名源於立陶宛中鋒「大Z」伊高斯卡斯（Zydrunas Ilgauskas），2009-10球季，騎士為了衝冠，先將先發中鋒伊高斯卡斯交易到巫師，換取明星前鋒傑米森（Antawn Jamison），後續巫師又買斷伊高斯卡斯合約，1個月後，騎士宣布用底薪將伊高斯卡斯簽回。NBA原本規定僅限制被交易的球員，被新東家釋出後，30天內不能重回老東家，騎士透過這項手段，在1個月後才簽回伊高斯卡斯，促進聯盟改革，變成同一季內被交易球員，無法「直接」回到原球隊效力，此規定因而被稱作「大Z條款」。由於「大Z條款」中，僅有規定被交易球員，無法「直接」回到原球隊效力，但回顧本次康利事件，交易截止日前灰狼先將他交易送往公牛，後續公牛又將其交易到黃蜂，黃蜂最後將康利釋出，等於康利中間有多轉手一隊黃蜂，因而並未觸發「大Z條款」。儘管康利與灰狼有意再合作，但正式簽約消息可能要再等等。由於目前灰狼團隊薪資正好壓在第一道稅線以下，球團理應會等待買斷市場動態後，才會用老將底薪簽回這位老牌後衛。