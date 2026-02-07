NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限前最重磅的交易，莫過於快艇將36歲明星後衛哈登（James Harden）送往騎士，換回全明星後衛加蘭（Darius Garland）。然而，根據《ESPN》資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）爆料，這筆交易背後其實隱藏著一段哈登「想回家卻被冷處理」的辛酸插曲。在落腳克里夫蘭之前，哈登的首選其實是重返老東家休士頓火箭。
哈登對休士頓還有留念！覬覦范弗利特報銷後的空位
《ESPN》報導指出，當哈登意識到快艇的「三巨頭」因傷病與合約分歧即將解體時，他的首選目標是重回休士頓。當時火箭主力控衛范弗利特（Fred VanVleet）因ACL撕裂整季報銷，後場戰力出現空缺。哈登與他的團隊認為，若能與杜蘭特（Kevin Durant）、森根（Alperen Sengun）聯手，將是完美的「鳳還巢」戲碼。
然而，謝爾本透露，儘管哈登將休士頓視為籃球生涯的家，但火箭管理層與總教練尤杜卡（Ime Udoka）對這位前MVP的回歸卻興趣缺缺。火箭不願為了邁入生涯後期的哈登犧牲年輕資產或破壞現有的防守文化，最終選擇拒絕這筆交易。
快艇時代落幕 雷納德感慨：隊友都走了
雖然快艇自聖誕節後打出聯盟最高的71%勝率，但哈登希望能拿到與巴特勒相當的2年1.1億美元與球團的長期財務規劃產生衝突，因此快艇決心放手。
快艇總教練泰倫盧（Tyronn Lue）在交易前數小時還與哈登在訓練館有說有笑，而核心球星雷納德（Kawhi Leonard）在哈登與祖巴茨（Ivica Zubac）相繼被送走後，也無奈表示：「兄弟們都已經離開了，這就是現實。」
騎士成為「真愛」 哈登攜手米契爾衝擊東區
相較於火箭的冷淡，克里夫蘭騎士則展現了極大誠意。騎士看重哈登極佳的傳球視野，認為他能激發莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）兩大長人的進攻潛力，同時分擔米契爾（Donovan Mitchell）的得分重擔。
哈登在交易過後曾表示：「我依然在追逐生涯首冠，克里夫蘭具備完善的陣容與教練團，這是我最好的機會。」雖然加蘭是騎士親手栽培的全明星，但為了把握米契爾的巔峰期，騎士果斷選擇了「贏在當下」。
消息來源：《ESPN》
