我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋仲基現在很討厭宋慧喬（右），厭惡到曾在《淚之女王》偷臭前妻。（圖／翻攝UAA、Blossom娛樂）

離婚宋慧喬只是黑歷史第2名 宋仲基出道裸體騎脖才是他的禁語

▲宋仲基在《霜花店：朕的男人》飾演衛兵，戲份很少。（圖／《霜花店：朕的男人》劇照）

▲當年出道沒有話語權的新人宋仲基，在《霜花店：朕的男人》還有裸體河邊洗澡的戲份。（圖／《霜花店：朕的男人》劇照）

▲宋仲基在《霜花店：朕的男人》最後，甚至被斬首、頭顱示眾的悲慘結局。（圖／《霜花店：朕的男人》劇照）

韓星宋仲基從電影出道一路走到韓流一線男神，感情史、作品史都被放大檢視，但比起與前妻宋慧喬在2016年因《太陽的後裔》相戀、2017年結婚又在2019年畫下句點的那段轟動全亞洲的婚姻，他其實還有一段更少人會主動提起、粉絲之間近乎「禁語」的過去，那就是電影出道作《霜花店：朕的男人》，當年片中全裸上陣的騎男生脖子與洗澡的戲，至今仍被視為他最不想回顧的黑歷史第一名。宋仲基與宋慧喬那段情史，頂多只能排在他心裡「不太想再被提起」的第2名，真正讓老粉心情複雜的，是他剛入行時留下的那些畫面。2008年，電影《霜花店：朕的男人》由趙寅成、朱鎮模、宋智孝主演，宋仲基當時還是新人，也在片中留下出道第一個電影角色，飾演健龍衛兵之一，鏡頭台詞不算多，但只要細看就會發現，這批護衛士兵根本是花美男集中營，宋仲基、林周煥、魯敏宇、洪宗玄、朴成焄等後來都各自走紅。當年劇組確實從新人演員、模特兒中以外貌為優先挑選，只為呈現有同性戀傾向的恭愍王子弟衛的形象。問題也出在這裡，片中除了主線角色的同性情慾戲，健龍衛兵們還有在溪邊全裸洗澡、彼此嬉鬧騎脖子的橋段，宋仲基就出現在其中一幕，他在河裡開朗大笑、全裸騎在同僚脖子上的畫面，多年後仍會被翻出討論；更殘酷的是，角色後段還有被處以斬首、頭顱示眾的情節，對粉絲來說衝擊不小，也讓這部作品逐漸被當成「知道就好、不必重溫」的存在。相較之下，他與宋慧喬從螢幕情侶變真實夫妻，再到離婚收場，雖然話題性高，但至少形象浪漫、體面。《太陽的後裔》讓兩人變成代表性CP，從被拍到約會、認愛到結婚，一度被套上童話濾鏡，只是婚姻不到2年就結束，宋仲基率先申請離婚調解、強調不互相指責、不求賠償，宋慧喬則以「個性不合」簡短回應，處理方式南轅北轍，外界至今仍各自解讀。離婚後，宋仲基幾次被認為在作品或發言中話中有話，例如客串《淚之女王》時對離婚聲明與「祝福前任」的台詞吐槽，「離婚聲明上面寫說，離婚的主要原因是『個性不合』，這該死的……瘋子。」以及「決定做回好朋友？祝福彼此有美好的未來？據我所知，沒有人離婚還會想祝福對方，只是說說而已。」都曾被觀眾自行連線；反觀宋慧喬長期避談舊情，把重心放回戲劇與作品本身。只是無論情史如何變化，那段出道初期的裸體騎脖戲，對不少老粉甚至宋仲基而言，才是真正會讓人默默轉移話題的敏感禁語。