交通部預告 2026 年修法開放「駕艙機車」，這類免戴安全帽、免待轉的新型載具引發熱議。然而，以 Lean Mobility Lean3 為首的車款預估售價高達 30 萬元，讓不少網友直呼「買不下去」，反倒敲碗日本俗稱「K-car」的輕型自動車。究竟駕艙機車缺點為何？網路上對於 Lean3 評價又是如何？為何台灣遲遲不引進 K-car？本文帶你一探究竟。

30萬買「肉包鐵」？ 網嘆：不如買中古車上國道

隨著Lean3預購價曝光，高達30萬元的門檻成為討論核心。Threads上有不少網友直言，同樣是30萬預算，30萬代步車的選擇其實很多，與其購買一台續航僅100公里無法上國道的三輪載具，不如入手一台年份稍久的中古Toyota Yaris或Vios

反對聲浪主要集中在「路權」與「安全性」。許多駕駛認為，中古汽車至少是「鐵包肉」，具備完整的封閉車體結構，且擁有高速公路與快速道路的路權，實用性遠勝於僅能行駛平面道路的駕艙機車。更有網友犀利指出，若只是為了遮風避雨，優化現有的三輪重機如KYMCO CV3或許是更好的選擇，至少動力充足且路權完整，無須擔心成為慢車道上的移動路障。

▲Lean3 實際上路時與一般轎車的比例對比。雖然具備封閉座艙，但面對混合車流時的安全性與路權限制，仍是網友認為「不如買中古車」的主因。（圖／翻攝自Lean Mobility臉書）
日本國民神車 K-car 為何台灣買不到？殘酷真相解密

在討論中，被網友點名最多次的「夢幻車種」莫過於日本的K-car。許多民眾赴日旅遊，特別是在沖繩租車時，都曾體驗過這種掛著黃牌或黑牌的小車，驚艷於其刁鑽靈活的操控與超乎想像的車室空間，不禁納悶：K-car 台灣為何遲遲不引進？

所謂K-car（Keijidousha，輕自動車），是日本二戰後為解決物資缺乏、普及交通工具所制定的特殊規格。依據日本法規，其車身尺碼嚴格限制在長3.4米、寬1.48米、高2.0米以內排氣量不得超過660cc。憑藉著稅金低廉、好停車且養車成本極低等優勢，即便配備相對陽春，K-car 依然是日本市占率極高的國民神車。

▲國人去沖繩最愛租的 K-car（圖為 Honda N-BOX），擁有標誌性的黃牌與魔術大空間，卻因台灣驗車法規與成本問題，成為「看得到買不到」的夢幻神車。（圖／翻攝自Threads）
然而，要將這這股「小車熱潮」複製到台灣，現實中卻存在難以跨越的四道高牆：

    •    安全性與驗車成本的拉鋸： K-car的設計初衷是「都市代步」與「低成本」，因此車體鋼性與安全配備往往僅符合日本國內規範。若要引進台灣，必須通過台灣嚴格的車輛撞擊測試法規，這對車體結構是一大考驗，往往需要額外強化，導致成本飆升。

    •    左駕生產線的商業難題： K-car是日本市場專屬產物，絕大多數為右駕設定。日本車廠若要外銷，必須專門開設左駕生產線。考量到台灣市場規模有限，這筆龐大的開模與產線投資，對車廠而言並不划算。

    •    價格優勢蕩然無存： K-car在日本售價約台幣30至40萬元，但若加上進口關稅、貨物稅以及為通過台灣法規所增加的改裝驗車成本，售價恐怕會飆破60萬元。屆時，一台660cc的小車賣得比國產房車還貴，市場競爭力將瞬間歸零。

    •    「大碗滿意」的消費文化： 台灣主流汽車消費習慣仍傾向「車大就是好」、「配備不能少」。K-car雖然靈巧，但在動力與配備上相對陽春，除了稅金優勢外，很難說服習慣購買中型房車或休旅車的台灣消費者買單。

▲日本 K-car 雖然空間大又可愛，但想在台灣上路真的這麼難？這張圖帶你秒懂擋在國產化前的「四道高牆」：從法規硬傷、產線成本到消費習慣，每一關都是讓神車變「盤子價」的殘酷真相。（圖／由 AI 生成、NOWNEWS監製）
Lean3 評價兩極！續航焦慮與停車黑洞成隱憂

回到駕艙機車本身，除了價格爭議，綜合網友的 Lean3 評價 來看，實用性是一大隱憂。官方數據顯示 WLTC 續航約 100 公里，家用 AC 充電需 5 至 7 小時。對於習慣「加了油就跑」的機車族而言，這種「開 3 小時、充 7 小時」的使用模式，被譏為僅適合退休族群或特定園區使用，難以應付高強度的通勤需求。

此外，「停車」更是都會區的痛點。雖然法規允許停放汽車或機車格，但網友擔憂，停機車格常因車體過寬而遭人側目甚至刮傷；停汽車格又會被視為「浪費資源」。在寸土寸金的雙北地區，這種尷尬的定位恐讓車主面臨「有車沒地停」的窘境，甚至淪為社區停車管理的邊緣人

▲別看它小！Lean3 實測採前後串聯座位，確可容納兩名成人（圖為實車乘坐示範）。這也回應了部分網友對於「花 30 萬買這台能不能載人？」的質疑。（圖／翻攝自Lean Mobility臉書）
前車之鑑：Nimbus One 訂金爭議引發恐慌

市場對於新創三輪車的疑慮，部分來自於海外的前車之鑑。曾轟動一時、主打自動傾斜技術的美國品牌Nimbus One，近期頻傳營運危機。據外媒TechCrunch報導與Reddit論壇上的受害者群組顯示，Nimbus不僅官網無法訪問、社群停止更新，更有大量國外預購車主指控「付了訂金卻拿不回來」，公司疑似已實質倒閉。

這起Nimbus One 倒閉風波，讓台灣消費者對類似的新創預購模式抱持戒心。儘管Lean Mobility強調與中華汽車合作生產，具備在地供應鏈優勢，且業者去年首波企業預購，曾宣布一天訂單就突破500台，但在個人市場尚未正式交付前，消費者對於「30萬買夢想」的觀望氣氛依舊濃厚。

