我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顧穎IG被網友攻擊，說要抵制她媽媽李千娜跟《世紀血案》、《紅白》。（圖／IG@guyinng）

李千娜《世紀血案》失言 女兒顧穎慘被攻擊

《世紀血案》以林義雄「林宅血案」為背景 疑似未經家屬同意翻拍

國片《世紀血案》改編自1980年震撼全台、至今未破的「林宅血案」，2月1日舉行殺青記者會後意外引爆爭議，不僅參演之一的李千娜因受訪言論「好像可能不是那麼嚴重」遭到出征，就連她的女兒顧穎也被捲入風暴，IG帳號遭大量網友湧入留言洗版，「你媽媽會說沒那麼嚴重、沒那麼可怕？我不敢想像耶。」甚至出現抵制收看她出演的除夕節目《紅白》的聲音。風波起於《世紀血案》被質疑未取得當事人林義雄及家屬同意，便將戒嚴時期極具政治與歷史重量的懸案「林宅血案」改編為電影；李千娜在殺青記者會上提到：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」相關片段曝光後引發外界強烈反彈，認為言論欠缺對受害者家屬的同理心。隨著輿論失控，李千娜本人社群平台遭到洗版之餘，女兒顧穎也意外成為攻擊對象，顧穎即將登上今年台視《紅白》節目演出，卻因母親爭議遭網友留言出征，「拒看紅白吧」、「你媽媽會說沒那麼嚴重、沒那麼可怕？我不敢想像耶，人命在你們家眼裡這麼渺小嗎」等留言湧入IG，讓外界關注焦點從電影本身，轉移到無辜的家人身上。《世紀血案》定位為時代懸疑電影，以1980的「林宅血案」為背景，演員陣容包括簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏、黃河、韓宜邦、夏語心，其中夏騰宏飾演林義雄，李千娜則飾演壓抑時代氛圍下的鄰居母親角色。由於當事人林義雄以及受害大女兒仍在世，劇組卻疑似未取得當事人及其家屬同意，就將「林宅血案」事件改編拍成電影，引發外界質疑翻拍的動機為何。爭議延燒期間，李千娜曾發文分享拍攝心得，隨後刪除，相關事件仍在社群持續發酵，《NOWNEWS今日新聞》向李千娜經紀人詢問回應，至截稿前尚未獲得回覆。《世紀血案》爭議懶人包，可「」查閱。