▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏是《世紀血案》主要演員。（圖／記者林柏年攝）

電影《世紀血案》是什麼？演員名單+故事背景一次整理

他強調劇本著重於人物與事件描寫，而非意識形態

2月1日殺青記者會曝光 外界這才知道「林宅血案被拍成電影」

陳文彬率先發聲反對 影評人無影無蹤跟進質疑動機

各界加入抵制 網友直言「看到演員笑臉就覺得不對勁」

▲《世紀血案》主要演員李千娜發文被刪。（圖／Threads）

《世紀血案》主演李千娜發文後刪除 演員角色更加尷尬

國片《世紀血案》於2月1日舉行殺青記者會，卻意外引爆台灣影視圈與社會各界強烈反彈與抵制聲浪，關鍵原因在於該片改編自1980年2月28日震撼全台、至今未破的懸案「林宅血案」。由於當事人林義雄以及受害大女兒仍在世，劇組卻疑似未取得當事人及其家屬同意，就將事件改編拍成電影，引發外界質疑翻拍的動機為何。消息曝光後，從演員簡嫚書、楊小黎、寇世勳、李千娜、夏騰宏，到影評人無影無蹤、業界人士陳文彬，至政治人物與網友，都全面加入討論行列，批評焦點早已不只停留在創作自由，而是接連拋出「誰有資格拍」、「為何選在此時拍」、「這部片究竟是為誰而拍」等關鍵疑問，也讓原本低調完成拍攝的《世紀血案》立刻被推上抵制風口浪尖。《NOWNEWS今日新聞》本篇整理爭議重點，帶你一次看懂事件來龍去脈。《世紀血案》定位為時代懸疑電影，改編自1980年2月28日迄今未破的林義雄「林家血案」，當年林義雄因美麗島事件被禁於景美軍法看守所候審，期間其位於台北的住家遭歹徒闖入，雙胞胎女兒與母親遭殺害，大女兒重傷倖存。案件至今未破，被視為台灣白色恐怖時期最沉痛、最具政治高度的歷史傷痕之一。電影集結簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏、黃河、韓宜邦、夏語心，其中夏騰宏在片中飾演林義雄。故事以女記者視角出發，透過層層追查線索，交錯過去與現在，在推理辦案中描寫個人在巨大時代壓力下的選擇、恐懼與堅持。簡嫚書飾演的記者「家薇」同時也是受害者鄰居，因懷疑自己曾目擊關鍵畫面而背負創傷與追尋真相的責任；楊小黎則飾演一路陪伴調查的夥伴「靜如」，以近乎「福爾摩斯與華生」的關係班案、推進劇情。寇世勳在片中飾演警備系統高層人物，；李千娜飾演林義雄的鄰居，壓抑時代氛圍下的鄰居母親角色；夏騰宏則挑戰飾演林義雄本人，坦言因影像資料稀少，只能透過照片揣摩神韻。該片於2月1日舉行殺青記者會，演員們在輕鬆互動與笑談拍攝過程中分享角色準備與拍攝甘苦，並預計於2027年上映，卻也正是這場殺青曝光，讓外界首次得知「林家血案」已被拍成電影，成為後續爭議的引爆點。正因事件本身高度敏感，且當事人仍在世，是否能以商業電影形式改編，是這次討論極具爭議的命題。《世紀血案》於2026年2月1日舉行殺青記者會，導演未出席，演員們站在大型海報前微笑合影、受訪，現場氣氛與一般電影宣傳無異，事後卻讓不少關注影視動態的人當場愣住。大眾錯愕的原因很簡單，在此之前幾乎沒有人知道「林宅血案」已被改編拍成電影，沒有開鏡記者會、沒有前期宣傳，消息一路保密到殺青才曝光，等於是社會大眾被動接收既成事實，也因此引發第一波不滿情緒。曾獲台北電影節最佳男主角、金馬獎最佳原著劇本獎的演員陳文彬率先發文，直言看到新聞「頭皮發麻」，他不在乎電影拍得好不好，而是在乎這部電影背後的目的到底是什麼。 他指出，台灣的轉型正義尚未完成，案件檔案仍未全面解密甚至遺失，當事人仍在世，製作方卻急著將「林宅血案」作為商業電影題材，無論是政治、工業或商業角度，都必須被嚴格檢視。他更直言，這類作品不但無助反思，反而可能成為讓觀眾「習慣恐懼與被統治」的心理訓練。影評人無影無蹤也隨後發文質疑，這部電影在殺青前「完全消失」，消息保密到家，但並非偶然，而是若提前曝光，恐怕會面臨演員退出、資金撤離等風險。他更點出一個關鍵問題：殺青記者會為何導演未出席？如果徐琨華當時有現身，並且解釋拍片原因，是否有田野調查以及拜訪林義雄與其家屬等，現在的所有壓力與質疑，就不會全數落在演員身上。隨著討論持續擴大，網路上逐漸出現大量拒看《世紀血案》的抵制聲浪，爭議焦點主要集中在5個層面。第一，林義雄本人及其家屬並未授權，卻將真實血案翻拍成電影，對許多人而言，本質上就是再次掀開尚未癒合的傷疤。第二，主演並未實際見過林義雄本人，只能透過照片揣摩角色神韻，也讓外界質疑角色詮釋靈感究竟從何而來。第三，劇組宣稱作品「沒有意識形態」，卻將民主歷程中的重大血案包裝成懸疑推理娛樂電影，這樣的呈現方式本身就已是一種立場。第四，不少人批評劇組缺乏真正的田野調查，面對非虛構歷史事件，卻隨意改寫故事，有一種「隨便寫、隨便拍，與真相無關」的態度，對受害者及其家屬顯得傲慢與不尊重。第五，殺青記者會與社群平台上演員輕鬆互動、笑臉合影的畫面，與事件本身的重量形成強烈落差，被不少網友直言這是對受難者的二次傷害，讓整場宣傳顯得格外違和。在爭議持續延燒之際，演員李千娜也曾發文表達想法，卻隨後被發現刪文，更讓外界感受到演員處境的進退兩難。總是要跟大家開始熟悉時 就殺青了～謝謝喜歡跟我鬥嘴的不老戰士郭哥製作很喜歡跟你一起工作謝謝導演的要求完美每一場都有無限的Take很考驗但也很過癮每一次都演不一樣每一次卻都再更細膩讓我很投入 沉浸在享受這個角色也因此變成她了謝謝我的女兒張家薇還有她的好朋友們你們讓我看到演員最單純的模樣而且你們真的是超級超級可愛謝謝最辛苦的工作人員有你們的照顧讓我覺得很開心很安心跟團隊一起拍戲期待上映！#世紀血案無影無蹤也指出，真正該站出來說明與承擔責任的，應該是導演與監製，而不是讓演員被推到公審第一線，畢竟演員一年可能拍多部作品，但導演數年才有一部片，最後承受長期職涯傷害的，往往反而是站在台前的人。《世紀血案》目前尚未上映，但相關爭議全面延燒，對不少觀眾來說，重點不是電影有沒有拍好，而是當這樣的歷史傷痛仍未被好好面對，創作是否中立？真的能只當作「只是說故事」、就此抽身。這波抵制聲浪，也再次把台灣影視圈拉回同一個老問題：所謂的創作自由，到底該走到哪裡才不會越線。