為Netflix話題動畫《Kpop 獵魔女團》創作歌曲〈Golden〉、並親自擔任作詞作曲的韓裔美籍音樂人EJAE（金恩在），憑藉作品在國際樂壇聲勢水漲船高，感情生活也同步迎來新階段，確定今年11月要與交往多年的製作人未婚夫Sam Kim結婚，2人預計在美國洛杉磯舉行婚禮，喜訊曝光立刻湧入粉絲祝福。EJAE上個月透過個人社群帳號公開被Sam Kim求婚的照片，甜蜜畫面掀起討論，據悉2人早在2023年底便已訂婚，今年初才公開訂婚照。EJAE曾受訪透露，婚禮預計會在今年11月舉行，時間點與目前消息完全吻合。談到婚禮準備，她也坦言目前還沒選定婚紗，「因為一直在忙著準備葛萊美和奧斯卡頒獎典禮的服裝，暫時還沒空想婚紗的事」。EJAE與Sam Kim的緣分始於2017年的一場錄音製作合作，2人之後以共同作曲夥伴的身分長期合作，在工作中培養出深厚默契。值得一提的是，Sam Kim同樣是韓裔美籍音樂人，和EJAE背景與成長經歷相近，彼此才會那麼契合。除了婚訊備受矚目，EJAE的音樂事業近期同樣迎來高光，由她作詞作曲、並為動畫《Kpop 獵魔女團》打造的〈Golden〉，，該獎專門表揚電影、戲劇與動畫等影像作品中，表現最出色的歌曲創作者，再次替她的音樂實力寫下重要里程碑。EJAE今年34歲，她是在2003年11歲時加入SM娛樂，每天練習到晚上11點才離開公司，「那時候年紀小卻那麼拚命，現在想起來都覺得神奇。」她也回憶，少女時代成員俞利（Yuri）曾鼓勵她：「」當時她每天唱歌6小時、跳舞6小時，甚至13歲時還因過度練習而昏倒，「但我就是很執著的練下去」。儘管努力多年，EJAE最終沒能以偶像身分出道，她坦言：「我和SM的方向有點不合，那時公司流行乾淨的聲線，我努力改變自己，但其實不太適合。」她理解公司選擇其他人，也淡淡說道：「那時候我唱得也不算好，又年紀大了點，算是錯開了。」在結束合約、23歲離開公司的那天，EJAE邊走邊哭：「那天雨下得很大，我真的好失望，那麼努力最後變成這樣，覺得人生好難。」她當時甚至討厭自己，「那句『妳一定會成功』的話，原來不是對我說的」。好在皇天不負苦心人，轉型作曲家的EJAE，陸續打造出Red Velvet《Psycho》、aespa《Armageddon》、TWICE與NMIXX等頂級女團的熱門歌曲，實力獲得全面肯定；更以《Kpop 獵魔女團》主角Rumi的歌聲與OST創作席捲全球，協力製作的〈How It's Done〉、〈Your Idol〉以及演唱的〈Golden〉都受到國際觀眾喜愛，苦熬22年終於成名。