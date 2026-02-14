我是廣告 請繼續往下閱讀

不僅客運市場回溫，桃園機場貨運量也呈現正成長，去年貨運量達 250萬公噸，比前一年成長一成，史上第三高。桃園機場公司表示，去年美國對等關稅未定，市場出現提前搶運現象；預估今年上半年維持成長態勢，2026年整體貨運量預期達260萬噸。另，春節預估出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），出國旅客應在航班起飛前3小時抵達機場辦理手續。桃園機場2025年客運量約達4,780萬人次，較2024年成長6.4%，已恢復至2019年客運量的98%；每日平均起降航班約718架次。另一方面，貨運量去年總量250萬（其中進口67萬噸、出口69萬噸、轉口112萬噸），較 2024年的227萬噸成⾧10％，低於2021年的281萬噸及2022年的254萬噸。機場公司表示，2025年貨運量成⾧主因受美國關稅影響，因此出現搶運現象；下半年則因為半導體產業熱絡、AI伺服器需求暢旺，對美出口激增。預期今年上半年維持成長態勢，2026年整體貨運量預期達260萬噸。在客運預估上，春節疏運期間增加包機、加班機，總運量預估達274萬人次；航班運量預報資料推估，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日（初四）、2月21日（初五）、2月22日（初六），日運量皆超過16萬人次。今年返鄉過節與出國旅遊人數皆較去年更高。疏運期間日均運量約15.7萬人次，相較去年春節假期日均運量14.7萬人次，成長約6.8%。機場公司提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程安全順暢。安檢、行李部分，旅客在安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外，防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，前往降雪地區的旅客，請將「防滑冰爪」置於託運行李內，切勿隨身攜帶。也要確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。