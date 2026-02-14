我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著農曆春節將至，國人送禮需求提升，無法親自拜訪的心意，藉由物流送到手中，但郵務處理端卻是面對「海量」包裹。根據中華郵政統計，每年因為春節貨物量會有高達兩至三成的成長；為確保民眾包裹在年前抵達，中華郵政祭出截郵日期，但在尖峰時期下，不管是內勤分檢還是外勤投遞人員仍免不了得要加班。農曆春節前是用郵尖峰期，為確保民眾交寄郵件可以在2月13日之前抵達，中華郵政設有截郵日期，前往澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島等地區的非快捷郵件可以在2月4日前交寄，台灣本島則是在2月6日前交寄則可在春節前送達。根據中華郵政統計，過往春節三年，郵件業務量平均較平日成長2至3成。中華郵政公司表示，因應業務量需求增加，會增加班次人力，並且採取「先進先出」原則，提升處理效率，但是業務量一大，在面臨有時效壓力下，每天仍免不了要加班。郵件處理分成內外勤，中華郵政外勤投遞人員平常約三、四點下班，在春節前尖峰期間，考量時效一般得延後至五、六點才可結束；內勤人員，負責郵件搬運、分揀，頻繁進行搬運與重複性分檢作業，工作節奏緊湊，雖然已盡量提醒休息，但忙碌下不少人仍然忘記補充水分、上廁所。中華郵政指出，增加的郵件不僅是春節禮品、禮盒，不少客戶選擇線上購物，電商春節前促銷等也增加不少郵件量。中華郵政已預先召開全區投遞會議，盤點倉儲與投遞量能，確保郵件能準時配送。另外，在忙碌的投遞工作中，中華郵政仍不忘履行社會責任。外勤投遞人員送郵件時，仍會順道關懷區內獨居長者的關懷。除了順道探視生活狀況，若長者採買物資不便，同仁亦會主動提供協助，讓郵路不僅是物流，更是傳遞社會溫暖的網絡。