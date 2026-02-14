我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然去年面臨關稅不確定等，港務公司靠著招商、離岸風電等帶動，去年營收寫下歷史新高，達到235.3億元，但是貨櫃裝卸量約1,351萬 TEU，卻是減少3％。港務公司分析，隨著關稅拍板，我國出口量以及美國穀物進口會再成長，其中穀類去年已看到成長趨勢，今年預期可以提升1390萬TEU，單高雄港則有望超越915萬TEU。台美對等關稅日前拍板，調降至15%，並且不疊加，讓不少產業重拾信心。港務公司企劃處資深副處長楊士毅表示，去年關稅未定等因素，確實影響貨櫃裝卸量，讓營收部份下滑。然而，港務公司營收卻仍寫下新高，楊士毅分析原因多元，如公司積極招商，完成18件重大招商案，引進民間投資約89.03億元，涵蓋貨櫃航運、離岸風電、綠能產業及倉儲物流等關鍵領域。同時，也提供郵輪獎勵優惠，國際郵輪旅客數約115.67萬人次，已回復並超越疫情前水準。楊士毅指出，以去年貨運狀況分析，半導體等高科技產品雖以空運為主，但相關產業機台等仍有海運需求連帶受惠，港區以中間財（如塑橡膠製品）為大宗。港群中的穀類（黃豆、小麥、玉米）進口量已有明顯增幅，雖然佔比不大，但是美方穀類跟去年進口量相比約成長五至八成。另外，根據國際貨幣組織（IMF）預估，全球GDP成長率約3.3%。楊士毅分析，在關稅議題確立後，台灣傳統產業相較於中國產品出口至美國具備競爭優勢，可望迎來成長契機，出口量提升。在進口部分，預期台灣將擴大對美採購黃小玉等穀類。楊士毅表示，今年預期關稅確定後，預好貨櫃裝卸量成長，最大港高雄預計會超過915萬TEU，整體港群目標1390萬TEU，至少會比去年成長3%；同時會持續招商，希望超過去年營收成績。為確保進出口貿易順暢，港區維持全年365天、24小時輪班作業，春節期間各港口服務不中斷。