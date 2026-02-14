我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著AI蓬勃發展，算力消耗的水、電、土地等需求日益增加，近期資料中心上太空等熱議。台大輻射應用及抗輻射技術研究中心執行長蔡坤諭表示，以前研究計劃就在思考「晶片上太空」但當時這議題並不重視，很感謝半導體研究中心支持，嘗試高速運算，未來更將發展抗輻射的標準單元。蔡坤諭說，五、六年前，自己跟其他介紹開始關注More than Moore（超越摩爾定律）、晶片上太空等，但當時太空並不受重視，算是冷門研究議題，因此一開始從核安會的小計畫起步。當時發現NASA針對太空高速運算已經研究一陣子，因此著手異質整合計畫，並向國家實驗研究院半導體中心請教，因此獲得支持可以有初步發展，也應用晶片級先進封裝研發平台。蔡坤諭表示，「當時帶學生去拜訪時，半導體中心對我說『老師，這沒有你想像那麼難，其實是真的可以做』，我很少聽到比較大的單位跟說老師這樣講，因此從半導體中心獲得信心，才有底氣繼續做研究」。蔡坤諭指出，近年隨著馬斯克等人提出太空資料中心構想，太空運算與異質整合才成為焦點。輻射應用及抗輻射技術研究中心正在執行一個「具原位輻射狀態感測的抗輻射積體電路測設平台立方衛星酬載研發」計畫，在國研院指導下，與太空中心合作；若進行順利，將與太空中心研發的立方衛星（CubeSat）本體整合，最快將於117年送往太空。另外，國科會國家太空中心去年發射福衛八號第一顆衛星「齊柏林衛星」升空時，也搭載3顆民間公司的衛星，其中一顆已有GPU，是資料中心最核心的部分，將有初步測試的結果，了解在太空真空、冷熱交替環境下的運作狀況。