▲GD很愛海巡IG按愛心，因為發現只要給讚的肯定，粉絲都會超開心。（圖／YouTube/@ZIP_DS）

GD超愛海巡IG按讚 直言沒標準所以常手滑按錯

▲Jennie（如圖）在金唱片的火辣表演被做成Reel後，被發現GD也點讚。（圖／IG@golden_disc）

韓流天王G-DRAGON（綽號：GD、本名：權志龍）愛在社群「海巡」按讚已不是話題，先前更因一度，被虧是「經典手滑」。本人近日在節目《家大聲》直接解釋為何很愛按讚，笑說給愛心沒有標準，現在甚至按到指紋都沒了，「因為我手很大！」。GD與好友李洙赫一起出演大聲主持的節目《家大聲》，聊到近來積極按讚的原因，大聲好奇問GD：「到底按讚的基準是什麼？」李洙赫先在一旁補刀「偶爾也會有失誤。」現場笑成一團。GD則坦率表示，一開始只是因為上傳官方內容，需要大力推廣，後來發現粉絲創作的影片與應援內容都做得非常用心，單純出於感謝才給予回饋，「我每次按愛心，粉絲都會很開心，那我就會更想努力按。」來激發粉絲的創作與應援。他也強調真的沒有固定按讚標準，只要有時間就會上網看相關內容，在那段時間內能按的就盡量按完，自嘲按到「現在指紋都快沒了」，還補一句笑點十足的結論，承認確實發生過不少失誤。李洙赫也毒舌分析，正是因為不想漏掉任何一位怕會難過，才會一路狂按，結果反而更容易手滑，GD最後乾脆認了：「對，我很常失誤（手滑），因為我手很大。」GD這番說法正好呼應他1月在金唱片期間的按讚風波，當時前女友Jennie的〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈like JENNIE〉火辣表演片段在網路瘋傳，短時間內累積300萬觀看跟26萬高讚數，有眼尖網友發現GD也曾留下愛心，卻很快收回，相關截圖引發熱烈討論。這次透過節目正面說清楚，反而讓粉絲笑說，原來GD也知道按錯過敏感畫面。