▲Altius-600M攻擊型無人機命中標靶。（圖／國防部提供）

▲陸戰隊陸用型監偵無人機。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.29）

無人機在俄烏戰爭中大放異彩，行政院在去年底提出1.25兆元軍購特預算，規劃採購20餘萬架無人機丶1000餘艘攻擊型無人艇。不過，曾參與過俄烏戰爭的前美軍操作手表示，台灣山地起伏及都市建築阻隔，對無人機操作構成障礙。另外，也有軍事專家指出，國軍大量採購無人機可以預防戰時遭封鎖無法補充，但平時如何妥善保存將是重要課題。國軍現役攻擊型無人機，分為外購與國產。已量產交付部隊的國產攻擊/自殺型無人機包括劍翔系列反輻射無人機、勁蜂無人機等；外購無人機包括陸軍以「獵鴞專案」名義，向美國採購685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機、291架ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，總金額52億7751萬，在軍購特別預算項目中，將採購美製ALTIUS-700M、ALTIUS-600ISR反裝甲無人機飛彈系統，分別為1554架、478架共計2032架。顧立雄日前與媒體餐敘時指出，規劃引進更多國外已部署有實績新興裝備，使國軍能夠掌握最新的科技水準，運用最新的武器裝備來發展戰術戰法，來快速持續量產籌獲及部署。會用這樣原型開發、小批量採購快速驗測新興科技是否符合作戰需求，包括無人地面載具、四足機器人、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等，採小批量採購測試、快速建案、儘速獲得。前美國海軍陸戰隊、美籍 YouTuber「Civ Div」，日前受邀來台交流無人機作戰經驗，曾在台灣中部山區進行「搜索與摧毀」模擬任務。Civ Div參與過伊拉克戰爭，退役後自願加入敘利亞庫德族人民保護部隊（YPG），並在烏俄戰爭中投身烏克蘭國際軍團，擔任無人機飛手，實戰經驗豐富。Civ Div 指出，烏克蘭地形為廣闊平原，無人機可輕易偵查數十公里，但是台灣山地起伏大、濕氣重、樹冠層密集，以及都市建築阻隔，5.8GHz 頻率的無人機訊號往往僅能維持2公里操作範圍。台灣地形高度差異也造成操作手判斷困難，增加操作風險。他建議使用頻率較低的訊號遙控，如 2.4GHz 甚至 1GHz 以下，障礙穿透力較強，同時必須多使用中繼站（Repeater）延伸訊號，降低無人機視訊或遙控斷訊的機率。Civ Div 表示，地形遮蔽使 FPV（First Person View，第一人稱視角） 攻擊模式常在低空撞擊前斷訊，夜戰使用的熱顯像在台灣也常受限，因為樹林密度高，步兵甚至只要用雨傘就能混淆熱訊號。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，這20萬架無人機大多屬於微型或小型無人機，配發給排、班甚至單兵使用。這能大幅增加基層部隊，包括排、單兵，對戰場環境的掌控，消除「戰爭之霧」，以前基層部隊情報搜集範圍僅限於望遠鏡範圍，無人機可將監控範圍從望遠鏡視距擴大到山丘後方，或是轉角之後，一旦官兵能共享無人機情資並掌握戰場狀況時，加上ATK軟體，進一步擴大掌握周遭情況，會更敢於主動採取行動，達到去中心化的作戰要求。揭仲指出，20萬架無人機數量看似很多，但在俄烏戰爭中，烏克蘭一個月就消耗約 20 萬架無人機，因為微小型無人機已逐漸轉變為類似彈藥的消耗品，飛出去之後就注定會損失，逐漸彈藥化。由於台灣四面環海，且多數地區在中共火力打擊範圍內，戰時大量補充難度非常高，因此平時儲備充足數量至關重要。不過，揭仲也提醒，除了無人機操作手培訓外，基層單位是否有能力妥善儲存、保存如此龐大數量的無人機是一大問題，而且軍方的後勤維保向來是較令人頭痛的環節，即使是低度使用，無人機作為電子消耗品，每隔一段時間仍需太換，這需要納入長期的後勤規劃中。