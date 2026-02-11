2026 馬年春節倒數計時，全台多數縣市規劃初一至初三停收垃圾，讓辛苦的清潔隊員能返家團圓。然而，部分行政區因清運人力調整與慣例，停收時間竟長達 5 天。若您家住苗栗市、南投草屯或花蓮特定地區，垃圾可能要堆到 2 月 22 日（初六）才能出門。
《NOWNEWS》提醒，除了準備密封廚餘，年終大掃除的大型家具、廢棄家電預約登記，全台多數縣市將於 2 月 13 日（五）截止。 為了避開家中發臭與廢棄物堆積危機，請地雷區民眾務必把握這兩天最後期限完成預約！
最後預約！大型家具回收別拖過 2/13
在大掃除期間，若有大型沙發、櫥櫃或廢棄家電需要清運，請注意以下規範：
• 登記截止日： 全台各縣市環保局受理預約登記多於 2 月 13 日（週五） 截止。
• 預約方式： 民眾必須先致電轄區清潔隊或透過官方網站登記。
• 清運原則： 請依約定時間將家具搬至指定地點，嚴禁擅自搬至路邊棄置以免受罰。
• 地雷區注意： 既然一般垃圾都要停收 5 天，大型家具若沒趕上這波預約，恐怕要等過完年後才能處理。
警戒！全台「停收 5 天」的 6 大地雷區
這 6 個行政區的民眾垃圾累積壓力最大，初一（2/17）開始一路停收至初五（2/21），要等到 2 月 22 日（初六） 才會恢復正常清運。
• 苗栗縣：苗栗市（初一至初五停收）。
• 南投縣：草屯鎮（初一至初五停收）。
• 南投縣：埔里鎮（初一至初五停收）。
• 南投縣：水里鄉（初一至初五停收）。
• 花蓮縣：秀林鄉（初一至初五部分路段停收）。
• 花蓮縣：卓溪鄉（初一至初五部分路段停收）。
警示！「停收 4 天」區域也要注意
如果您居住在以下地區，初一（2/17）至初四（2/20）亦不提供沿街收運，必須等到 2 月 21 日（初五） 垃圾車才會重新開工：
• 彰化縣： 全縣 26 鄉鎮市統一於初一至初四停收。
• 嘉義市： 初一至初四連續停收 4 天（期間設有定點收運站）。
• 新竹市： 初一至初四全面停止沿街清運。
• 屏東縣： 僅 屏東市 與 潮州鎮 停收至初四，全縣其餘行政區多於初四即恢復收運。
• 台東縣： 台東市 沿街清運同樣停收至初四，初五才恢復正常路線。
• 桃園市： 除夕與初四（2/20）雖有日間加班，但 夜間清運 初一至初四均停收，初五晚間才全面回歸。
停收期間生存指南：三招避開異味
面對長達 4 到 5 天的停收期，專家建議掌握以下撇步：
1. 廚餘雙重處理法： 魚刺、蝦殼等易發臭廚餘，建議先瀝乾水分，裝入密封袋放進冷凍庫，可完全隔絕異味與果蠅。若家中備有廚餘機，建議在停收期間全面啟動，將廚餘烘乾成碎屑，不僅體積減少 90% 以上，還能徹底消除腐臭風險。
2. 垃圾分層打包： 將一般垃圾擠出空氣並緊緊打結。若住在嘉義市等設有「定點收運站」的區域，可於停收期間自行前往指定地點投遞。
3. 掌握「初六恢復」名單： 再次提醒苗栗市、南投草屯等居民，初五當天路上可能還是沒車，千萬別提早把垃圾拿出來棄置。
📍一圖在手，垃圾清運不發愁！
我們還準備了「2026 六都清運最終版圖卡」，包含台北、新竹市小年夜（週日）加班，以及除夕當天提早清運的精確時段。👉 點此查看並下載：全台春節清運終極對照圖卡
