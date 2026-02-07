2026年過年紅包行情攻略來了！下週末即將迎來春節，許多人都準備在下週一（9日）去換新鈔來包紅包，不過每年總是都會有問題，到底紅包應該要包多少才符合行情不會失禮。《NOWNEWS》特別整理2026年紅包行情、換新鈔地點、新鈔ATM領取攻略、小孩父母包多少錢以及紅包禁忌等資訊，帶民眾一文看懂今年紅包要怎麼包。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍2026換新鈔時間、地點
📍2026換新鈔地圖、ATM新鈔領取
📍2026換新鈔規定
📍2026過年紅包行情：小孩父母包多少
📍2026過年紅包禁忌一次看
📍2026過年紅包常見問答FAQ

2026換新鈔2/9開跑！配合銀行一次看

今年換新鈔時間從2月9日開始，一共五個營業日可以兌換，全台8家金融機構、共455家指定分行提供兌換新鈔服務，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司。

▲2026過年換新鈔今年從2月9日開跑，只有5個連續工作天，民眾要記得把握時間。（圖／記者朱永強攝）
▲2026過年換新鈔今年從2月9日開跑，只有5個連續工作天，民眾要記得把握時間。（圖／記者朱永強攝）
2026換新鈔地圖查詢、「2家ATM也能領取新鈔」

由於配合換新鈔的8家金融機構，並不是每間分行都有換新鈔的服務，民眾可以透過中央銀行跟Google地圖合作推出的「2026換新鈔地圖」查詢，一次掌握住家或者工作地點附近兌換新鈔的分行位址。（2026春節換新鈔地圖查詢請點我）

另外如果不想要去銀行排隊換新鈔的話，中國信託日前也宣佈，將在2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔；台新銀行也在2月9日至2月17日，在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務，民眾採買年貨之餘，也能夠一起把新鈔給換好！

▲中央銀行跟Google地圖合作推出的「2026換新鈔地圖」查詢，民眾一鍵找到離住家最近的金融機構換新鈔。（圖／翻攝自Google Maps）
▲中央銀行跟Google地圖合作推出的「2026換新鈔地圖」查詢，民眾一鍵找到離住家最近的金融機構換新鈔。（圖／翻攝自Google Maps）
2026換新鈔規定：百元最多只能100張

臨櫃兌換新鈔的民眾注意，今年不用填寫申請單，想要換新鈔記得要準備等額舊鈔票，向櫃檯人員表明兌換新鈔即可，不過兌換上還是有上限，百鈔每人最多兌換100張，500元與1000元鈔券則依現場實際數量酌量供應，如果需要200元、2000元的新鈔則是會有特別服務櫃檯，一切遵循分行工作人員指引，換新鈔人潮多，請耐心等候。

▲新鈔兌換依舊有限額，百元鈔票最多只能夠換一本「100張」，民眾要特別留意。（圖／記者顏真真攝）
▲新鈔兌換依舊有限額，百元鈔票最多只能夠換一本「100張」，民眾要特別留意。（圖／記者顏真真攝）
2026過年紅包行情：小孩、父母包多少

◾祖父母、外公婆：3600元、6600元或以上

◾父母、公婆：3600元、6600元、8000元或以上

◾自己小孩：600元、1200元、2000元、3600元依年齡調整

◾親戚／鄰居／同事小孩：200元、600元、1200元或同額回包

▲2026過年紅包行情、禁忌一圖看懂。（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲2026過年紅包行情、禁忌一圖看懂。（圖/NOWNEWS社群中心製）
2026過年紅包5大禁忌：舊紅包袋NG、不能單數

◾紅包金額扣除「0」後尾數不可單數。如3000元扣除0後尾數3是單數，宜改包2800元、3200元。

◾紅包金額避開數字「4」。

◾使用全新紅包袋，忌用去年或舊紅包袋。

◾紅包內鈔票應保持平整、不宜對折，象徵財運順暢。

◾忌諱當場在對方面前打開紅包點金額，失禮失福氣。

▲過年包紅包記得要用全新的紅包袋，金額部分扣除0千萬不要是「單數」，像是3000、5000都不吉利，也要避開有4的數字。（圖／NOWNEWS資料照）
▲過年包紅包記得要用全新的紅包袋，金額部分扣除0千萬不要是「單數」，像是3000、5000都不吉利，也要避開有4的數字。（圖／NOWNEWS資料照）
2026過年紅包常見問答FAQ

Q：2026年換新鈔何時開始？有幾天時間？
A：今年換新鈔從2月9日開始，2月13日結束，只有5個工作天時間。

Q：2026年換新鈔要去哪裡換？
A：配合金融機構包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司，一共455個分行提供換新鈔服務。

▲今年換新鈔從2月9日開始，2月13日結束，只有5個工作天時間，民眾要把握時間到8大金融機構分行辦理。（圖／記者顏真真攝）
▲今年換新鈔從2月9日開始，2月13日結束，只有5個工作天時間，民眾要把握時間到8大金融機構分行辦理。（圖／記者顏真真攝）
Q：剛出社會或還沒結婚要包紅包嗎？
A：習俗上領到第一份薪水應該包紅包給父母，但金額量力而為；而未婚者通常都還是能領長輩紅包，不用包給晚輩，但為了禮貌已出社會的未婚者，還是會包給父母或很親近的姪子、姪女，親戚小孩則可以選擇不包。

Q：包紅包要把口「封起來或黏住嗎」？
A：紅包不用封口，袋口打開象徵財源滾滾、長久之意，如果把紅包封口年死，在傳統習俗有「財氣封死」之意不吉利。

Q：收到紅包之後可以把錢馬上拿出來花嗎？
A：建議紅包不要拿到就花掉，除夕拿到紅包後，傳統習俗建議將紅包放在枕頭下，壓住邪氣與歲數，祈求新的一年平安健康，建議開工或元宵節後再存入銀行或花用，也象徵把財運留住。

▲拿到紅包記得不要立刻拿出來花用，包紅包給別人時也不要把紅包封口封死哦！（圖／記者張家瑋攝）
▲拿到紅包記得不要立刻拿出來花用，包紅包給別人時也不要把紅包封口封死哦！（圖／記者張家瑋攝）
相關新聞

2026台北年貨大街懶人包》免費紅包時間、抽獎、迪化街交通與接駁

年貨大街「公認地雷攤位」是它！婆媽後悔買過：超級盤、此生不碰

2026行事曆懶人包》過年放9天、除夕幾號、連假9個、請假攻略一覽

2026過年刮刮樂眼睛放亮了！回本率、賺錢率公布　公認地雷款是它