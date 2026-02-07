2026年過年紅包行情攻略來了！下週末即將迎來春節，許多人都準備在下週一（9日）去換新鈔來包紅包，不過每年總是都會有問題，到底紅包應該要包多少才符合行情不會失禮。《NOWNEWS》特別整理2026年紅包行情、換新鈔地點、新鈔ATM領取攻略、小孩父母包多少錢以及紅包禁忌等資訊，帶民眾一文看懂今年紅包要怎麼包。
🟡本文重點摘要
📍2026換新鈔時間、地點
📍2026換新鈔地圖、ATM新鈔領取
📍2026換新鈔規定
📍2026過年紅包行情：小孩父母包多少
📍2026過年紅包禁忌一次看
📍2026過年紅包常見問答FAQ
2026換新鈔2/9開跑！配合銀行一次看
今年換新鈔時間從2月9日開始，一共五個營業日可以兌換，全台8家金融機構、共455家指定分行提供兌換新鈔服務，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司。
2026換新鈔地圖查詢、「2家ATM也能領取新鈔」
由於配合換新鈔的8家金融機構，並不是每間分行都有換新鈔的服務，民眾可以透過中央銀行跟Google地圖合作推出的「2026換新鈔地圖」查詢，一次掌握住家或者工作地點附近兌換新鈔的分行位址。（2026春節換新鈔地圖查詢請點我）
另外如果不想要去銀行排隊換新鈔的話，中國信託日前也宣佈，將在2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔；台新銀行也在2月9日至2月17日，在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務，民眾採買年貨之餘，也能夠一起把新鈔給換好！
2026換新鈔規定：百元最多只能100張
臨櫃兌換新鈔的民眾注意，今年不用填寫申請單，想要換新鈔記得要準備等額舊鈔票，向櫃檯人員表明兌換新鈔即可，不過兌換上還是有上限，百鈔每人最多兌換100張，500元與1000元鈔券則依現場實際數量酌量供應，如果需要200元、2000元的新鈔則是會有特別服務櫃檯，一切遵循分行工作人員指引，換新鈔人潮多，請耐心等候。
2026過年紅包行情：小孩、父母包多少
◾祖父母、外公婆：3600元、6600元或以上
◾父母、公婆：3600元、6600元、8000元或以上
◾自己小孩：600元、1200元、2000元、3600元依年齡調整
◾親戚／鄰居／同事小孩：200元、600元、1200元或同額回包
2026過年紅包5大禁忌：舊紅包袋NG、不能單數
◾紅包金額扣除「0」後尾數不可單數。如3000元扣除0後尾數3是單數，宜改包2800元、3200元。
◾紅包金額避開數字「4」。
◾使用全新紅包袋，忌用去年或舊紅包袋。
◾紅包內鈔票應保持平整、不宜對折，象徵財運順暢。
◾忌諱當場在對方面前打開紅包點金額，失禮失福氣。
2026過年紅包常見問答FAQ
Q：2026年換新鈔何時開始？有幾天時間？
A：今年換新鈔從2月9日開始，2月13日結束，只有5個工作天時間。
Q：2026年換新鈔要去哪裡換？
A：配合金融機構包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司，一共455個分行提供換新鈔服務。
Q：剛出社會或還沒結婚要包紅包嗎？
A：習俗上領到第一份薪水應該包紅包給父母，但金額量力而為；而未婚者通常都還是能領長輩紅包，不用包給晚輩，但為了禮貌已出社會的未婚者，還是會包給父母或很親近的姪子、姪女，親戚小孩則可以選擇不包。
Q：包紅包要把口「封起來或黏住嗎」？
A：紅包不用封口，袋口打開象徵財源滾滾、長久之意，如果把紅包封口年死，在傳統習俗有「財氣封死」之意不吉利。
Q：收到紅包之後可以把錢馬上拿出來花嗎？
A：建議紅包不要拿到就花掉，除夕拿到紅包後，傳統習俗建議將紅包放在枕頭下，壓住邪氣與歲數，祈求新的一年平安健康，建議開工或元宵節後再存入銀行或花用，也象徵把財運留住。
